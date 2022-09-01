شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: مجاهد جمال الشيخ قاسم من حي أم الشرايط في مدينة البيرة، وعلي لطفي الخراز (21 عاما) من بلدة سلواد، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال: راشد هاني ربايعة (22 عاما) من بلدة العبيدية، وركان أكرم النجار (20 عاما) من مخيم العزة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.  

كما واعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت محمد نائل بركات (18 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه في البلدة من بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وكانت مواجهات قد اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة البيرة.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت صباح اليوم، عن استشهاد الشاب يزن عفانة (26 عاما) من مخيم قلنديا، برصاص قوات الاحتلال في حي سطح مرحبا في مدينة البيرة.

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