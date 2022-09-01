أول تعليق من "الخارجية" على إعدام الاحتلال لشابين في البيرة ونابلس





وتنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا التصعيد الإسرائيلي الممنهج خاصة أنه يتزامن مع زيارة أكثر من وفد أمريكي لعقد لقاءات مع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف تهدئة الأوضاع، في رد إسرائيلي مسبق على هذه الزيارة. تطالب الوزارة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، كما تطالب المحكمة الجنائية الدولية البدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.



رام الله - دنيا الوطنتدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمتي اعدام الشهيدين يزن عفانة وسامر خالد في البيرة ونابلس، وتعتبرهما جزء لا يتجزأ من مسلسل الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا بحماية وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي، كما انها دليل جديد على تصاعد جرائم الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين العزل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما يهدد بتفجير ساحة الصراع.وتحمل الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم التي ترتكبها عن سبق إصرار وتعمد كسياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى خلط الأوراق وتوظيفها لصالح التنافس الانتخابي في دولة الاحتلال.