دولي

بعد أزمة في مياه الشرب.. بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية المسيسبي

بعد أزمة في مياه الشرب.. بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية المسيسبي
الرئيس الأمريكي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي، حيث تشهد عاصمة الولاية جاكسون، أزمة في المياه الصالحة للشرب بعد تعطل المحطة الرئيسية لمعالجة المياه.

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فقد أوضح البيت الأبيض أن هذا الإعلان يسمح لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ "بتنسيق جميع جهود الإغاثة التي تهدف إلى التخفيف من المعاناة التي تسببها حالة الطوارئ للسكان المحليين وتقديم المساعدة المناسبة".

وأشار البيت الأبيض إلى أن "بايدن أمر بتقديم المساعدة الفيدرالية لتكملة جهود استجابة الولاية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن أزمة المياه التي بدأت في 30 أغسطس 2022 وما زالت مستمرة".

هذا وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في تغريدة على "تويتر" أن "الرئيس أمر فريقه بزيادة المساعدة الفيدرالية للمنطقة"، مؤكدة "أننا ملتزمون بمساعدة شعب جاكسون وولاية ميسيسيبي خلال هذا الوقت الملح".

وكانت أجزاء من مدينة جاكسون بدون مياه جارية منذ يوم الثلاثاء، لأن الفيضانات فاقمت مشاكل طويلة الأمد في واحدة من محطتين لمعالجة المياه.

وكانت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة قد خضعت بالفعل لإشعار "الماء المغلي" لمدة شهر، بعد أن وجدت وزارة الصحة مياها عكرة يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي. 

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