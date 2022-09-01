دولي

وزيرة الصحة البرتغالية تعلن استقالتها إثر أزمة بالبلاد

وزيرة الصحة البرتغالية تعلن استقالتها إثر أزمة بالبلاد
وزيرة الصحة بالبرتغال مارتا تيميدو
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة بالبرتغال، مارتا تيميدو، يوم الثلاثاء، استقالتها،بعد ساعات قليلة من إعلان خبر وفاة سائحة هندية شابة، كانت حامل، في زيارة للبرتغال، ولم تستطع الحصول على سرير في المستشفى.

ولقت السائحة الهندية التي تبلغ 34 عاما حتفها، بعدما تعرضت لسكتة قلبية، عندما كان يتم نقلها من مستشفى رفضها لأنه لم يكن هناك سرير متوفرحسب ما ذكر موقع ( سكاي نيوز العربية).

وجاءت استقالة تيميدو بعد انتقادات شديدة لإغلاق خدمات الطوارئ في البرتغال، ونقص الأطباء في المستشفيات، وانتشار حالات النساء الحوامل اللواتي عانين من مضاعفات بسبب عدم قدرة الخدمة الصحية الوطنية على الاستجابة.

وكانت المرأة الهندية حاملا في الأسبوع 31 وتم نقلها إلى مستشفى سانتا ماريا، أحد أكبر مرافق الرعاية الصحية في البرتغال، بعد شكوى من ضيق في التنفس.

وذكرت التقارير أنه بعد أن استقرت حالتها، قرر المستشفى نقلها إلى مستشفى آخر وهو ساو فرانسيسكو إكزافييه، لأن قسم حديثي الولادة أصبح ممتلئا في المشفى الأول. وقالت التقارير إنها تعرضت لسكتة قلبية في الطريق وماتت.

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