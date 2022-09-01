عربي

القوات الخاصة العراقية تتدخل لفض اشتباكات في البصرة الليلة الماضية

القوات الخاصة العراقية تتدخل لفض اشتباكات في البصرة الليلة الماضية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت اشتباكات متقطعة بين مجموعات مسلحة الليلة الماضية، في محافظة البصرة جنوبي العراق، حيث انتشرت القوات الخاصة وسيطرت على الوضع الأمني في المحافظة بالكامل.

وبحسب موقع (سكاي نيوز)، فقد قال محافظ البصرة أسعد العيداني في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الوضع في محافظة البصرة تحت السيطرة وآمن، وقوات الأمن منتشرة.

وحسب مصادر إعلامية عراقية، قتل شخص وأصيب آخر في اشتباكات البصرة، التي تأتي في أعقاب أعمال عنف شهدتها المنطقة الخضراء وسط بغداد قتل خلالها العشرات.

وعاد هدوء حذر إلى شوارع بغداد، الأربعاء، بعد اشتباكات بين مليشيات متناحرة في المنطقة الخضراء، بينما فرض حظر تجول في أنحاء المدينة بسبب العنف الذي اندلع الإثنين.

وأمر مقتدى الصدر أتباعه بإنهاء احتجاجاتهم وسط بغداد، الثلاثاء، لتهدئة التوتر الذي أدى إلى أكثر أعمال العنف دموية في العاصمة العراقية منذ سنوات.

وقتل نحو 30 شخصا في اشتباكات بين أنصار الصدر وفصائل منافسة تدعمها إيران، وندد رجل الدين بالقتال وأمهل أتباعه ساعة واحدة لفض الاحتجاجات، وهو ما حدث بالفعل.

وجاءت اشتباكات الإثنين في بغداد، بعد 10 أشهر من الجمود السياسي الذي تشهده البلاد منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر، وأثارت مخاوف من تصاعد الاضطرابات.

وكان الصدر الفائز الرئيسي في الانتخابات، لكن جهوده فشلت في تشكيل حكومة مع الأحزاب المنافسة، مستبعدا الجماعات المدعومة من إيران.

واندلعت أعمال العنف بعد إعلان الصدر انسحابه من جميع الأنشطة السياسية، وهو قرار قال إنه جاء ردا على تقاعس زعماء وأحزاب أخرى عن إصلاح نظام حكم يصفه بالفاسد والمهترئ.

أخبار ذات صلة

مصر: تعويم سفينة عملاقة جنحت في مجرى قناة السويس

مصر: تعويم سفينة عملاقة جنحت في مجرى قناة السويس

سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بمحيط مطار حلب

سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بمحيط مطار حلب

وزير أردني: 150 مليون دينار لتطوير جسر الملك حسين واعتراضنا أوقف الرحلات من (رامون)

وزير أردني: 150 مليون دينار لتطوير جسر الملك حسين واعتراضنا أوقف الرحلات من (رامون)

مندوب ليبيا: تأخر اختيار مبعوث أممي يؤكد أن السلام ما زال بعيدا

مندوب ليبيا: تأخر اختيار مبعوث أممي يؤكد أن السلام ما زال بعيدا

صالح يطرح مخرجاً للأزمة العراقية.. ورئيس الوزراء يلوح باستقالته

صالح يطرح مخرجاً للأزمة العراقية.. ورئيس الوزراء يلوح باستقالته

بغداد تبحث مع الرياض مخرجات زيارة وزير خارجيتها لطهران

بغداد تبحث مع الرياض مخرجات زيارة وزير خارجيتها لطهران

العراق: رفع حظر التجوال في بغداد والمناطق بعد كلمة الصدر

العراق: رفع حظر التجوال في بغداد والمناطق بعد كلمة الصدر

العراق: صفارات إنذار واشتباكات وقصف في المنطقة الخضراء

العراق: صفارات إنذار واشتباكات وقصف في المنطقة الخضراء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الوزير أبو مويس عضواً في مجلس إدارة المسؤولية المجتمعية للجامعات العربية

الوزير أبو مويس عضواً في مجلس إدارة المسؤولية المجتمعية للجامعات العربية

مجدلاني يرحب بموافقة البرلمان الأوروبي بمشاركة فلسطين في برامج الاتحاد

مجدلاني يرحب بموافقة البرلمان الأوروبي بمشاركة فلسطين في برامج الاتحاد

المالية تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر سبتمبر

المالية تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر سبتمبر

خلال لقاء المبعوث الأميركي.. اشتية يدعو الولايات المتحدة للعمل على الاعتراف بفلسطين

خلال لقاء المبعوث الأميركي.. اشتية يدعو الولايات المتحدة للعمل على الاعتراف بفلسطين

الاحتلال يرفض الإفراج عن السعدي بحجة استكمال الإجراءات القانونية

الاحتلال يرفض الإفراج عن السعدي بحجة استكمال الإجراءات القانونية

مجدلاني: إسرائيل دولة &#34;أبرتهايد&#34; تتبنى نظاماً عنصرياً

مجدلاني: إسرائيل دولة "أبرتهايد" تتبنى نظاماً عنصرياً

أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

تفاصيل لقاء وزير المواصلات مع مسؤولين أردنيين حول السفر عبر المعابر الأردنية

تفاصيل لقاء وزير المواصلات مع مسؤولين أردنيين حول السفر عبر المعابر الأردنية

منوعات

فنانة شهيرة تنتحر وتترك رسالة غامضة ورائها

فنانة شهيرة تنتحر وتترك رسالة غامضة ورائها

شاهد: سمية الخشاب توجه رسالة غامضة لجمهورها وتحذر

شاهد: سمية الخشاب توجه رسالة غامضة لجمهورها وتحذر

شاهد: هيدي كرم تقلق جمهورها بإطلالتها في يوم ميلادها

شاهد: هيدي كرم تقلق جمهورها بإطلالتها في يوم ميلادها

شاهد: ياسمين صبري تثير الجدل حول علاقتها بالوسط الفني

شاهد: ياسمين صبري تثير الجدل حول علاقتها بالوسط الفني

شاهد: بث مباشر لعبير سندر وهي تقص شعرها

شاهد: بث مباشر لعبير سندر وهي تقص شعرها

شاهد: مقطع فيديو مؤثّر لابن جورج الراسي يثير ضجة على السوشيال ميديا

شاهد: مقطع فيديو مؤثّر لابن جورج الراسي يثير ضجة على السوشيال ميديا

ما حقيقة وفاة عفاف شعيب؟

ما حقيقة وفاة عفاف شعيب؟

نجلاء بدر تورط سمية الخشاب بشكل كبير.. فما السبب؟

نجلاء بدر تورط سمية الخشاب بشكل كبير.. فما السبب؟

شاهد: منديل ورقي لمحمد عبده يحدث ضجة كبيرة ويعرض للبيع بهذا السعر

شاهد: منديل ورقي لمحمد عبده يحدث ضجة كبيرة ويعرض للبيع بهذا السعر

شاهد: ياسمين صبري تحسم الجدل حول مشاركتها في الموسم الرمضاني القادم

شاهد: ياسمين صبري تحسم الجدل حول مشاركتها في الموسم الرمضاني القادم

عربي

القوات الخاصة العراقية تتدخل لفض اشتباكات في البصرة الليلة الماضية

القوات الخاصة العراقية تتدخل لفض اشتباكات في البصرة الليلة الماضية

وزير أردني: 150 مليون دينار لتطوير جسر الملك حسين واعتراضنا أوقف الرحلات من (رامون)

وزير أردني: 150 مليون دينار لتطوير جسر الملك حسين واعتراضنا أوقف الرحلات من (رامون)

مندوب ليبيا: تأخر اختيار مبعوث أممي يؤكد أن السلام ما زال بعيدا

مندوب ليبيا: تأخر اختيار مبعوث أممي يؤكد أن السلام ما زال بعيدا

صالح يطرح مخرجاً للأزمة العراقية.. ورئيس الوزراء يلوح باستقالته

صالح يطرح مخرجاً للأزمة العراقية.. ورئيس الوزراء يلوح باستقالته