شؤون فلسطينية

الأسرى في سجون الاحتلال يؤجلون إضرابهم عن الطعام حتى مساء اليوم

الأسرى في سجون الاحتلال يؤجلون إضرابهم عن الطعام حتى مساء اليوم
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن نادي الأسير الفلسطيني، صباح اليوم، عن تأجيل الأسرى إضرابهم عن الطعام إلى المساء لإتاحة الفرصة للحوار مع مصلحة سجون الاحتلال.

وكان من المقرر أن يشرع نحو 1000 أسير كدفعة أولى، اليوم الخميس مع الاحتلال، مع استمرار بقية الأسرى في حالة حل الهيئات التنظيمية، وإبقاء حالة التمرد على قوانين السجان، كجزء من الخطوات النضالية التي استأنفها الأسرى مؤخرا، رفضا لمحاولة إدارة السجون التنصل من "التفاهمات" التي تمت في شهر آذار/ مارس الماضي.

وقال نادي الأسير، في بيان، أنّ إدارة السّجون ما تزال على موقفها وترفض الاستجابة لمطالب الأسرى وأبرزها التراجع عن جملة الإجراءات التنكيلية التي تحاول فرضها على الأسرى، لفرض مزيد من عمليات السيطرة، والتي في جوهرها استهداف لمنجزات الحركة الأسيرة، والمسّ بحقوقهم على صعيد الحياة الاعتقالية.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ الأسرى ومنذ تاريخ 22 آب/ أغسطس الجاري، استأنفوا خطواتهم النضالية التي علقوها في شهر آذار/ مارس الماضي، بعد أن عادت إدارة السّجون التلويح بفرض إجراءاتها، واستندت خطوات الأسرى على مسار "العصيان والتّمرد" على قوانين إدارة السّجون، وذلك بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى "بالفحص الأمني"، وإرجاع وجبات الطعام، بالإضافة إلى ارتداء الزي البني (الشاباص)، وإغلاق الأقسام، وحل الهيئات التنظيمية.

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