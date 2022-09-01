شؤون فلسطينية

استشهاد شابّين برصاص الاحتلال في نابلس والبيرة

استشهاد شابّين برصاص الاحتلال في نابلس والبيرة
رام الله - دنيا الوطن
استُشهد فجر اليوم، شابّين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت مع الشّبان في مدينتي نابلس والبيرة.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الشاب سامر محمود سليمان خالد (25) عامًا، من مخيم العين، متأثرًا بإصابته في الرقبة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة شرقي نابلس.

وفي البيرة، استشهد الشاب يزن عفانة (26) عامًا، من مخيم قلنديا برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها حي أم الشرايط.

وقالت وزارة الصحة، إن خالد أصيب بجراح بالغة بالرقبة، ووصل إلى مستشفى رفيديا فاقدًا للعلامات الحيوية، حيث فشلت محاولات الإطباء لإنعاشه واستشهد متأثرا بجراحه. 

وشهد مخيم بلاطة اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال، ومجموعات المقاومة التي تصدت للاقتحام الكبير الذي نفذته تلك القوات للمخيم، وتركز في شارع المدارس وحارة الحشاشين.

وأفادت الوزارة، بأن حصيلة الشهداء في في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 140 شهيداً منذ بداية العام الجاري.

   

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