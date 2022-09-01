طالع حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأحد



هذه الليلة : يكون الجو دافئاً نسبياً في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الجمعة: يكون الجو حارا الى شديدة الحرارة و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



السبت: يكون الجو حارا الى شديدة الحرارة و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الأحد: يكون الجو حارا الى شديدة الحرارة و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:

التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي المدينـة اليـوم ع- ص غـداً ع- ص بعد غـد ع- ص المدينـة اليـوم ع – ص غـداً ع – ص بعد غـد ع- ص القدس 35-21 34-21 33-21 بيت لحم 35-21 34-21 33-21 رام الله والبيرة 33-20 32-20 31-20 طولكرم 33-23 32-23 31-23 نابلس 35-22 34-22 33-22 قلقيلية 33-23 32-23 31-23 جنين 37-24 36-24 35-24 سلفيت 35-21 34-21 33-21 طوباس 38-25 37-25 36-25 روابي 35-22 34-22 33-22 الخليل 34-20 33-20 32-20 غزه 32-25 31-25 30-24 أريحا 43-27 42-27 41-27 خانيونس 32-25 31-25 30-24 الأغوار الشمالية 41-25 40-25 39-25 رفح 33-24 32-24 31-23



رام الله - دنيا الوطنيستمر الجو شديدة الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .