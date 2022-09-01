مصر: تعويم سفينة عملاقة جنحت في مجرى قناة السويس



وأفادت وسائل إعلام مصرية ودولية، أن السفينة العملاقة تدعى (AFFINITY) وترفع علم سنغافورة، مشيرةً إلى أن السفينة أغلقت مجرى الملاحة في قناة السويس مؤقتاً.



يذكر، أن حادثة مشابهة وقعت في آذار/ مارس من العام 2021، عندما جنحت السفينة (إيفرجرين) في المجرى الملاحي لقناة السويس، ما أدى إلى تعطيل حركة الملاحظة في القناة نحو أسبوع.



وأدى جنوح السفينة (إيفرجرين) حينها، بتأثر حركة التجارة عالمياً بعد توقف الملاحة في قناة السويس، إذ وصل طابور السفن الذي تنتظر المرور عبر القناة إلى نحو 150 سفينة.





رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم هيئة قناة السويس المصرية، فجر الخميس، نجاح قاطرات القناة بتعويم سفينة عملاقة جنحت في مجرى القناة وأدت إلى توقف الملاحة فيه.