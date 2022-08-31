شؤون فلسطينية

فصائل فلسطينية تعلق على انتصار الأسير عواودة في معركته

فصائل فلسطينية تعلق على انتصار الأسير عواودة في معركته
الأسير عواودة داخل المستشفى
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام
علقت فصائل فلسطينية، مساء يوم الأربعاء، على قرار الأسير خليل عواودة وقف إضرابه عن الطعام عقب الاتفاق مع مصلحة السجون الإسرائيلية الإفراج عنه في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. 

بدوره، قال القيادي في حركة الجهاد جميل عليان: "نهنئ الأسير خليل عواودة وعائلته وكل أحرار فلسطين والعالم بعد انتزاع حريته من السجان".

وأضاف عليان في تصريح لـ "دنيا الوطن" أن "انتصار الأسير عواودة انجاز للمطالب والمظلومية الفلسطينية التي نُقلت للعالم من خلال صوره الأخيرة". 

وحول استمرار الاحتلال في اعتقال الأسير بسام السعدي، شدد أن "المحتل سيفشل في تقديم لائحة اتهام ضده، وبالتالي نتوقع الإفراج عنه في الوقت القريب". 

قضية الأسرى على سلم أولويات المقاومة

من جهته، وجه الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، التحية للأسير عواودة الذي خاض معركة ضد السجان بأمعائه الخاوية"، معتبرًا ذلك انجازًا يضاف إلى سجل انتصارات الأسرى في معاركهم المتواصلة مع مصلحة السجون. 

وقال قاسم في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن "هذه الانجازات تؤكد صلابة الإرادة لدى أسرانا الأبطال، وأن كل بطش وعنجهية السجان تفشل في كل مرة في كسر إرادة الأسرى". 

وشدد أن انجاز الأسير عواودة يأتي على مشارف معركة كبرى تخوضها الحركة الوطنية الأسيرة ضد سياسات ما يسمى بمصلحة السجون، والتي سيكون أحد أشكالها دخول أكثر من 1000 أسير إضرابا مفتوحا عن الطعام يوم الخميس. 

وزاد قاسم في تصريحاته: "ستظل قضية الأسرى على رأس سلم أولويات المقاومة، والتي تعمل على الدوام لكسر القيد عنهم".

أسرانا بحاجة للدعم 

من جانبه، علق القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد خريس على قرار الأسير عواودة تعليق الإضراب عن الطعام، بالقول: إن "انتصار الأسير عواودة يؤكد عظمة وبسالة أسرانا الذين يتصدون بلحمهم العاري لهمجية وإجرام السجان".

وأضاف خريس في تصريح لـ "دنيا الوطن": "كما وانتصار الأسير عواودة يؤكد أن أسرانا بحاجة للدعم والضغط من أجل الإفراج عنهم".

انتصار جديد للأسرى 

هذا وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إبراهيم منصور، إن "الأسير عواودة انتصر اليوم بأمعائه الخاوية على السجان الإسرائيلي بإضرابه عن الطعام لأكثر من 170 يومًا، احتجاجًا على اعتقاله الإداري".

وتابع منصور في تصريحاته لـ "دنيا الوطن": أن إرادة الأسير عواودة وصموده كانت أقوى من جبروت السجان الإسرائيلي الذي رضخ لمطالبه.

وأكمل: "كما وانتصار الأسير عواودة هو انتصار جديد للحركة الوطنية الأسيرة التي تخوض يوم الخميس ملحمة نضالية ضد إجراءات إدارة سجون الاحتلال".

شعبنا صامد 

وفي السياق، صرح عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، بأن انتصار الأسير عواودة انتصار في معارك الصمود التي يخوضها أسرانا. 

وقال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إنه "بعد 172 يوماً من الإضراب عن الطعام يؤكد الأسير عواودة مجددًا قدرة أبناء شعبنا من الأسرى على الصمود والانتصار في معارك العزة والكرامة التي يخوضونها مع دولة الاحتلال الغاصب".

ويشار إلى أن الأسير عواودة قرر تعليق إضرابه عن الطعام، بعد التوصل لاتفاق مع سلطات الاحتلال عن موعد للإفراج عنه.

وقالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى مساء الأربعاء، إن "الأسير عواودة قرر تعليق إضرابه عن الطعام عقب اتفاقه مع سلطات الاحتلال مصلحة السجن على موعد للإفراج عنه".

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