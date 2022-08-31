عاجل

  • انقلاب آلية لجيش الاحتلال أثناء ملاحقة الشبان لها بالحجارة في قرية حوسان غرب بيت لحم

شؤون فلسطينية

الوزير أبو مويس عضواً في مجلس إدارة المسؤولية المجتمعية للجامعات العربية

الوزير أبو مويس عضواً في مجلس إدارة المسؤولية المجتمعية للجامعات العربية
الوزير أبو مويس
رام الله - دنيا الوطن
قرّر اتحاد الجامعات العربية اختيار وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس في عضوية مجلس إدارة مجلس المسؤولية المجتمعية للجامعات العربية.

ويتمتع المجلس بصفة اعتبارية مستقلة، وتأسس بقرار من اتحاد الجامعات العربية عام 2021، وهو عضو فاعل ضمن المؤسسات التعليمية التابعة للاتحاد لتحقيق أهدافها الموجهة لخدمة التعليم العالي في الوطن العربي، ورفع مستوى أداء المعنيين بالتعليم العالي.

ويعد المجلس الأول من نوعه الذي يعمل على تأطير المسؤولية المجتمعية وتعزيزها وتنميتها وتفعيلها في الجامعات العربية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والمساعدة في العملية التنموية للجامعات كحجر أساس في كافة أعمال التنمية المستدامة، كما يعمل المجلس كنقطة انطلاق لخلق مجتمع يخطو بثبات نحو العالمية نوعاً وكماً.

وفي هذا السياق، شكر الوزير أبو مويس اتحاد الجامعات العربية ممثلاً بأمينه العام عمرو عزت سلامة على هذه الثقة، مؤكداً المُضي قُدماً في التعاون الدؤوب لخدمة قطاع التعليم العالي في الدول العربية، والعمل على تحقيق الوحدة الأكاديمية العربية.


أخبار ذات صلة

فصائل فلسطينية تعلق على انتصار الأسير عواودة في معركته

فصائل فلسطينية تعلق على انتصار الأسير عواودة في معركته

مجدلاني يرحب بموافقة البرلمان الأوروبي بمشاركة فلسطين في برامج الاتحاد

مجدلاني يرحب بموافقة البرلمان الأوروبي بمشاركة فلسطين في برامج الاتحاد

المالية تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر سبتمبر

المالية تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر سبتمبر

حماس تعقب لـ &#34;دنيا الوطن&#34; على قرار الأسير عواودة تعليق إضرابه

حماس تعقب لـ "دنيا الوطن" على قرار الأسير عواودة تعليق إضرابه

الأسير عواودة يُنهي إضرابه بعد الاتفاق على موعد للإفراج عنه

الأسير عواودة يُنهي إضرابه بعد الاتفاق على موعد للإفراج عنه

الحركة الأسيرة تشرع الخميس بالإضراب المفتوح عن الطعام

الحركة الأسيرة تشرع الخميس بالإضراب المفتوح عن الطعام

خلال لقاء المبعوث الأميركي.. اشتية يدعو الولايات المتحدة للعمل على الاعتراف بفلسطين

خلال لقاء المبعوث الأميركي.. اشتية يدعو الولايات المتحدة للعمل على الاعتراف بفلسطين

الاحتلال يرفض الإفراج عن السعدي بحجة استكمال الإجراءات القانونية

الاحتلال يرفض الإفراج عن السعدي بحجة استكمال الإجراءات القانونية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الوزير أبو مويس عضواً في مجلس إدارة المسؤولية المجتمعية للجامعات العربية

الوزير أبو مويس عضواً في مجلس إدارة المسؤولية المجتمعية للجامعات العربية

مجدلاني يرحب بموافقة البرلمان الأوروبي بمشاركة فلسطين في برامج الاتحاد

مجدلاني يرحب بموافقة البرلمان الأوروبي بمشاركة فلسطين في برامج الاتحاد

المالية تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر سبتمبر

المالية تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر سبتمبر

الاحتلال يرفض الإفراج عن السعدي بحجة استكمال الإجراءات القانونية

الاحتلال يرفض الإفراج عن السعدي بحجة استكمال الإجراءات القانونية

مجدلاني: إسرائيل دولة &#34;أبرتهايد&#34; تتبنى نظاماً عنصرياً

مجدلاني: إسرائيل دولة "أبرتهايد" تتبنى نظاماً عنصرياً

&#34;الداخلية&#34; تخرج الدورة التدريبية الثالثة بمدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك العامة

"الداخلية" تخرج الدورة التدريبية الثالثة بمدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك العامة

مصرع مواطن من مخيم البريج بصعقة كهربائية

مصرع مواطن من مخيم البريج بصعقة كهربائية

حماس: منع الاحتلال الموظفين الأمميين محاولة للتغطية على سياساته

حماس: منع الاحتلال الموظفين الأمميين محاولة للتغطية على سياساته

منوعات

فنانة شهيرة تنتحر وتترك رسالة غامضة ورائها

فنانة شهيرة تنتحر وتترك رسالة غامضة ورائها

شاهد: سمية الخشاب توجه رسالة غامضة لجمهورها وتحذر

شاهد: سمية الخشاب توجه رسالة غامضة لجمهورها وتحذر

شاهد: هيدي كرم تقلق جمهورها بإطلالتها في يوم ميلادها

شاهد: هيدي كرم تقلق جمهورها بإطلالتها في يوم ميلادها

شاهد: ياسمين صبري تثير الجدل حول علاقتها بالوسط الفني

شاهد: ياسمين صبري تثير الجدل حول علاقتها بالوسط الفني

شاهد: بث مباشر لعبير سندر وهي تقص شعرها

شاهد: بث مباشر لعبير سندر وهي تقص شعرها

شاهد: مقطع فيديو مؤثّر لابن جورج الراسي يثير ضجة على السوشيال ميديا

شاهد: مقطع فيديو مؤثّر لابن جورج الراسي يثير ضجة على السوشيال ميديا

ما حقيقة وفاة عفاف شعيب؟

ما حقيقة وفاة عفاف شعيب؟

نجلاء بدر تورط سمية الخشاب بشكل كبير.. فما السبب؟

نجلاء بدر تورط سمية الخشاب بشكل كبير.. فما السبب؟

شاهد: منديل ورقي لمحمد عبده يحدث ضجة كبيرة ويعرض للبيع بهذا السعر

شاهد: منديل ورقي لمحمد عبده يحدث ضجة كبيرة ويعرض للبيع بهذا السعر

شاهد: ياسمين صبري تحسم الجدل حول مشاركتها في الموسم الرمضاني القادم

شاهد: ياسمين صبري تحسم الجدل حول مشاركتها في الموسم الرمضاني القادم

عربي

وزير أردني: 150 مليون دينار لتطوير جسر الملك حسين واعتراضنا أوقف الرحلات من (رامون)

وزير أردني: 150 مليون دينار لتطوير جسر الملك حسين واعتراضنا أوقف الرحلات من (رامون)

مندوب ليبيا: تأخر اختيار مبعوث أممي يؤكد أن السلام ما زال بعيدا

مندوب ليبيا: تأخر اختيار مبعوث أممي يؤكد أن السلام ما زال بعيدا

صالح يطرح مخرجاً للأزمة العراقية.. ورئيس الوزراء يلوح باستقالته

صالح يطرح مخرجاً للأزمة العراقية.. ورئيس الوزراء يلوح باستقالته

بغداد تبحث مع الرياض مخرجات زيارة وزير خارجيتها لطهران

بغداد تبحث مع الرياض مخرجات زيارة وزير خارجيتها لطهران