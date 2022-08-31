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شؤون فلسطينية

مجدلاني يرحب بموافقة البرلمان الأوروبي بمشاركة فلسطين في برامج الاتحاد

مجدلاني يرحب بموافقة البرلمان الأوروبي بمشاركة فلسطين في برامج الاتحاد
مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني بموافقة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، على مقترح المفوضية الأوروبية بمشاركة دولة فلسطين في برامج الاتحاد الأوروبي ضمن سياسة تعزيز العلاقات مع دول الجوار.

وقال مجدلاني "نثمن هذه الموافقة التي تأتي للتأكيد على أن دولة فلسطين قادرة على العمل ضمن البرامج الدولية، فإننا نجدد الدعوة لدول الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

وبين مجدلاني أن هذا الانضمام لبرامج الاتحاد الأوروبي يساهم في تعزيز قدرات مؤسسات فلسطين المجتمع المدني في 23 برنامجا تشمل قطاعات مثل البحث العلمي والتكنولوجيا والإبداع والبيئة ومكافحة الفقر وبناء القدرات والتنمية.

وأشار إلى أهمية أن يترافق هذا الدعم الأوروبي لفلسطين بمبادرة سياسية من الاتحاد الأوروبي لإنقاذ حل الدولتين ولضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

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