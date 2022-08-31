حماس تعقب لـ "دنيا الوطن" على قرار الأسير عواودة تعليق إضرابه



وشدد قاسم أن انجاز الأسير عواودة يأتي على مشارف معركة كبرى تخوضها الحركة الوطنية الأسيرة ضد سياسات ما يسمى بمصلحة السجون، والتي سيكون أحد أشكالها دخول أكثر من 1000 أسير إضرابا مفتوحا عن الطعام يوم الخميس.



وختم تصريحاته بالقول: "ستظل قضية الأسرى على رأس سلم أولويات المقاومة، والتي تعمل على الدوام لكسر القيد عنهم".



خاص دنيا الوطن- هاني الإمامعقب الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، مساء يوم الأربعاء، على قرار الأسير خليل عواودة تعليق الإضراب عن الطعام بعد التوصل لاتفاق يقضي بالإفراج عنه في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.وقال قاسم في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "نحيي الأسير البطل خليل العواودة الذي خاض معركة ضد السجان بامعائه الخاوية"، معتبرًا ذلك انجازًا يضاف إلى سجل انتصارات الأسرى في معاركهم المتواصلة مع مصلحة السجون.وأضاف: "هذه الانجازات تؤكد صلابة الإرادة لدى أسرانا الأبطال، وأن كل بطش وعنجهية السجان تفشل في كل مرة في كسر إرادة الأسرى".