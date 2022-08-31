الأسير عواودة يعلق إضرابه بعد الاتفاق على موعد للإفراج عنه



من جانبها، قالت أحلام حداد محامية الأسير خليل عواودة، إن الاتفاق يقضي بإبقاء الأسير خليل في مستشفى "آساف هروفيه" حتى تعافيه وتحسن وضعه الصحي الخطير.











رام الله - دنيا الوطنقرر الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة تعليق إضرابه عن الطعام، بعد التوصل لاتفاق مع سلطات الاحتلال عن موعد للإفراج عنه.وقالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى مساء اليوم الأربعاء، إن الأسير عواودة قرر تعليق إضرابه عن الطعام عقب اتفاقه مع سلطات الاحتلال مصلحة السجن على موعد للإفراج عنه.وبينت مهجة القدس أنه تم صياغة اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف الاعتقال الإداري والإفراج عن عواودة بتاريخ 02/10/2022م.