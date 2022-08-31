شؤون فلسطينية

الأسير عواودة يعلق إضرابه بعد الاتفاق على موعد للإفراج عنه

الأسير عواودة يعلق إضرابه بعد الاتفاق على موعد للإفراج عنه
خليل عواودة
رام الله - دنيا الوطن
قرر الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة تعليق إضرابه عن الطعام، بعد التوصل لاتفاق مع سلطات الاحتلال عن موعد للإفراج عنه.

وقالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى مساء اليوم الأربعاء، إن الأسير عواودة قرر تعليق إضرابه عن الطعام عقب اتفاقه مع سلطات الاحتلال مصلحة السجن على موعد للإفراج عنه.

وبينت مهجة القدس أنه تم صياغة اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف الاعتقال الإداري والإفراج عن عواودة بتاريخ 02/10/2022م.

من جانبها، قالت أحلام حداد محامية الأسير خليل عواودة، إن الاتفاق يقضي بإبقاء الأسير خليل في مستشفى "آساف هروفيه" حتى تعافيه وتحسن وضعه الصحي الخطير.




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