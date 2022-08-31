الحركة الأسيرة تشرع الخميس بالإضراب المفتوح عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنارتفع عدد الأسرى الذين سيخوضون الإضراب الشامل عن الطعام، غدًا الخميس، إلى قرابة 1200 أسير، ضمن الفوج الأول للأسرى المضربين.وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الفوج الأول ارتفع إلى 1200 أسير سيخوضون الإضراب، بعد انضمام مزيد من أسرى (فتح) في سجن رامون.وأوضح أن الحركة الأسيرة ستسلم إدارة السجون قوائم أسرى الفوج الأول المضربين عن الطعام، في تمام الساعة الخامسة من مساء غدٍ الخميس.وأشار إلى أن الحركة الأسيرة ستعلن غدا الخميس في بيان رسمي أسماء قيادة الإضراب الشامل، من جميع الفصائل الفلسطينية.وأهاب مدير مكتب إعلام الأسرى أحمد القدرة، بجميع أحرار شعبنا والعالم بمساندة أسرانا البواسل الذين سيخوضون معركة الإضراب الشامل ضد إجراءات السجان.وقال القدرة إن الأسرى بحاجة لكل مساندة في الأماكن كافة، حتى نخفف عليهم أيام معاناتهم خلال معركة الإضراب.وأضاف أن أسرانا عزيمتهم صلبة قوية لن يكسرها السجان، وهم منتصرون بإذن الله بإيمانهم بقضيتهم وبدعم أبناء شعبهم.