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دولي

فترة غير مسبوقة.. الرئيس الصيني يستعد لولاية حكم ثالثة

فترة غير مسبوقة.. الرئيس الصيني يستعد لولاية حكم ثالثة
الرئيس الصيني
رام الله - دنيا الوطن
يُخطط الحزب الشيوعي الصيني لعقد أهم اجتماعاته منتصف أكتوبر المقبل، وتمهيد السبيل أمام الرئيس شي جين بينج لتولي مناصب قيادية ستمنحه فترة ولاية ثالثة غير مسبوقة في الحكم، بحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز".

وقالت الصحيفة إن الرئيس الذي قاد الصين منذ عام 2012، يعتبر على نطاق واسع أقوى حاكم في البلاد منذ الراحل ماو تسي تونغ.

وخلال مؤتمره العشرين الذي أعلنت وسائل إعلام رسمية، أنه سيفتتح في 16 أكتوبر المقبل، سيعيد الحزب تعيين شي زعيماً له، ورئيساً للجنة العسكرية المركزية.

ورجحت الصحيفة أنّ إعادة تعيينه رئيساً للدولة في الدورة السنوية للبرلمان الصيني أوائل العام المقبل، ستعزز مطالبة شي البالغ من العمر 69 عاماً "بحكم بمنأى عن المنافسة".

وفي حين يعتقد العديد من مراقبي الصين أنّ سيطرة شي على البلاد وشعبها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة هو بالفعل أمر واقع، من المتوقع أن يستخدم المؤتمر الذي يُعقد كل 5 سنوات "لتعزيز قبضته" من خلال تعيين أشخاص في الهيئات العليا للحزب.

وسيمثل المؤتمر فرصة لشي لترقية حلفاء مقربين، وأشخاص أهل للثقة بهم إلى مناصب في اللجنة الدائمة المكونة من 7 أشخاص بالمكتب السياسي، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في السلطة الصينية.

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