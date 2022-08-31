مساعدة وزير الخارجية الأميركية تزور إسرائيل والضفة الغربية لبحث عدة ملفات

من المقرر أن تجري مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، جولة شرق أوسطية، تضم (تونس وإسرائيل والضفة الغربية والأردن) في الفترة من 29 آب/أغسطس الجاري إلى الرابع من أيلول/ سبتمبر المقبل.



وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية، أن ليف ستزور إسرائيل والضفة الغربية من 1 إلى 3 أيلول/سبتمبر للاجتماع مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين لمناقشة مجموعة من الأولويات، بما في ذلك التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل، وتعزيز التعاون الأمريكي مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية.



وأكدت الخارجية الأميركية، اهتمام الولايات المتحدة بتحسين نوعية الحياة للشعب الفلسطيني، ودعم الإدارة المستمر لحل الدولتين.



وفي تونس، ستناقش مساعدة وزير الخارجية مع كبار المسؤولين الحكوميين وخبراء تونسيين بارزين، بمن فيهم محللون اقتصاديون، حول الطريق إلى الأمام لتحسين الرخاء لجميع التونسيين.



وأضافت أن الزيارة تؤكد دعم الولايات المتحدة لعملية إصلاح سياسي واقتصادي شاملة وشفافة تمثل أصواتًا تونسية متنوعة وتحمي حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير.



وفي زيارة الأردن التي ستكون في الثالث إلى الرابع من أيلول/ سبتمبر، ستلتقي ليف بوزير الخارجية أيمن الصفدي وتناقش العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن، والجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، ومذكرة التفاهم الثنائية الجديدة لمدة سبع سنوات



رام الله - دنيا الوطن