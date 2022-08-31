دولي

اتصال هاتفي بين لبيد وبايدن.. وهذا مضمونه

اتصال هاتفي بين لبيد وبايدن.. وهذا مضمونه
لبيد
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، عن تفاصيل اتصال هاتفي جرى، مساء اليوم الأربعاء، بينه وبين والرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووفق بيان مكتب لبيد، فقد تحدث رئيس وزراء الاحتلال مع بايدن، حول المفاوضات بين القوى بشأن الاتفاق النووي، والجهود المختلفة لوقف تقدم إيران نحو الأسلحة النووية.

وأضاف: "ناقشا آخر المستجدات وأنشطة إيران في الشرق الأوسط وخارجه".

وخلال الاتصال الهاتفي، أكد بايدن "التزامه العميق بأمن إسرائيل والحفاظ على قدراتها ضد أي عدو وتهديد قريب وبعيد".

أخبار ذات صلة

مساعدة وزير الخارجية الأميركية تزور إسرائيل والضفة الغربية لبحث عدة ملفات

مساعدة وزير الخارجية الأميركية تزور إسرائيل والضفة الغربية لبحث عدة ملفات

مصرع جندي إسرائيلي خلال مناورة للدبابات

مصرع جندي إسرائيلي خلال مناورة للدبابات

للشهر الثاني على التوالي.. بورصة طوكيو تحقق مكاسب

للشهر الثاني على التوالي.. بورصة طوكيو تحقق مكاسب

التوصل إلى اتفاق بين وزارة المالية ونقابة المعلمين في إسرائيل

التوصل إلى اتفاق بين وزارة المالية ونقابة المعلمين في إسرائيل

تايوان تهدد الصين بهجوم مضاد إذا دخلت أراضيها

تايوان تهدد الصين بهجوم مضاد إذا دخلت أراضيها

وفاة آخر زعيم للاتحاد السوفييتي ميخائيل جورباتشوف

وفاة آخر زعيم للاتحاد السوفييتي ميخائيل جورباتشوف

مفوضة حقوق الإنسان تنتقد إسرائيل لعدم منحها تأشيرات لموظفين أممين

مفوضة حقوق الإنسان تنتقد إسرائيل لعدم منحها تأشيرات لموظفين أممين

واشنطن: موسكو تواجه صعوبة بتجنيد متطوعين في ظل أن المجندين الجدد مسنين يفتقرون للتدريب

واشنطن: موسكو تواجه صعوبة بتجنيد متطوعين في ظل أن المجندين الجدد مسنين يفتقرون للتدريب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني: إسرائيل دولة &#34;أبرتهايد&#34; تتبنى نظاماً عنصرياً

مجدلاني: إسرائيل دولة "أبرتهايد" تتبنى نظاماً عنصرياً

&#34;الداخلية&#34; تخرج الدورة التدريبية الثالثة بمدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك العامة

"الداخلية" تخرج الدورة التدريبية الثالثة بمدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك العامة

مصرع مواطن من مخيم البريج بصعقة كهربائية

مصرع مواطن من مخيم البريج بصعقة كهربائية

غزة: &#34;التنمية&#34; تطلق نداءها الخيري إحياءً لليوم الدولي للعمل الخيري

غزة: "التنمية" تطلق نداءها الخيري إحياءً لليوم الدولي للعمل الخيري

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

حماس تحذر من تداعيات عزم الاحتلال بناء وحدات استيطانية بالقدس

حماس تحذر من تداعيات عزم الاحتلال بناء وحدات استيطانية بالقدس

الرئاسة الفلسطينية: أي مكروه سيلحق بالأسرى جراء الإجراءات القمعية سيفجر الأوضاع

الرئاسة الفلسطينية: أي مكروه سيلحق بالأسرى جراء الإجراءات القمعية سيفجر الأوضاع

غانتس يُعلن فرض قيود على شركات بزعم &#34;لعب أدوار استثمارية&#34; لصالح حماس

غانتس يُعلن فرض قيود على شركات بزعم "لعب أدوار استثمارية" لصالح حماس

منوعات

فنانة شهيرة تنتحر وتترك رسالة غامضة ورائها

فنانة شهيرة تنتحر وتترك رسالة غامضة ورائها

شاهد: سمية الخشاب توجه رسالة غامضة لجمهورها وتحذر

شاهد: سمية الخشاب توجه رسالة غامضة لجمهورها وتحذر

شاهد: هيدي كرم تقلق جمهورها بإطلالتها في يوم ميلادها

شاهد: هيدي كرم تقلق جمهورها بإطلالتها في يوم ميلادها

شاهد: ياسمين صبري تثير الجدل حول علاقتها بالوسط الفني

شاهد: ياسمين صبري تثير الجدل حول علاقتها بالوسط الفني

شاهد: بث مباشر لعبير سندر وهي تقص شعرها

شاهد: بث مباشر لعبير سندر وهي تقص شعرها

شاهد: مقطع فيديو مؤثّر لابن جورج الراسي يثير ضجة على السوشيال ميديا

شاهد: مقطع فيديو مؤثّر لابن جورج الراسي يثير ضجة على السوشيال ميديا

ما حقيقة وفاة عفاف شعيب؟

ما حقيقة وفاة عفاف شعيب؟

نجلاء بدر تورط سمية الخشاب بشكل كبير.. فما السبب؟

نجلاء بدر تورط سمية الخشاب بشكل كبير.. فما السبب؟

شاهد: منديل ورقي لمحمد عبده يحدث ضجة كبيرة ويعرض للبيع بهذا السعر

شاهد: منديل ورقي لمحمد عبده يحدث ضجة كبيرة ويعرض للبيع بهذا السعر

شاهد: ياسمين صبري تحسم الجدل حول مشاركتها في الموسم الرمضاني القادم

شاهد: ياسمين صبري تحسم الجدل حول مشاركتها في الموسم الرمضاني القادم

عربي

وزير أردني: 150 مليون دينار لتطوير جسر الملك حسين واعتراضنا أوقف الرحلات من (رامون)

وزير أردني: 150 مليون دينار لتطوير جسر الملك حسين واعتراضنا أوقف الرحلات من (رامون)

مندوب ليبيا: تأخر اختيار مبعوث أممي يؤكد أن السلام ما زال بعيدا

مندوب ليبيا: تأخر اختيار مبعوث أممي يؤكد أن السلام ما زال بعيدا

صالح يطرح مخرجاً للأزمة العراقية.. ورئيس الوزراء يلوح باستقالته

صالح يطرح مخرجاً للأزمة العراقية.. ورئيس الوزراء يلوح باستقالته

بغداد تبحث مع الرياض مخرجات زيارة وزير خارجيتها لطهران

بغداد تبحث مع الرياض مخرجات زيارة وزير خارجيتها لطهران