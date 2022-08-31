اتصال هاتفي بين لبيد وبايدن.. وهذا مضمونه

رام الله - دنيا الوطنأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، عن تفاصيل اتصال هاتفي جرى، مساء اليوم الأربعاء، بينه وبين والرئيس الأمريكي جو بايدن.ووفق بيان مكتب لبيد، فقد تحدث رئيس وزراء الاحتلال مع بايدن، حول المفاوضات بين القوى بشأن الاتفاق النووي، والجهود المختلفة لوقف تقدم إيران نحو الأسلحة النووية.وأضاف: "ناقشا آخر المستجدات وأنشطة إيران في الشرق الأوسط وخارجه".وخلال الاتصال الهاتفي، أكد بايدن "التزامه العميق بأمن إسرائيل والحفاظ على قدراتها ضد أي عدو وتهديد قريب وبعيد".