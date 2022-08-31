الاحتلال يرفض الإفراج عن السعدي بحجة استكمال الإجراءات القانونية

رام الله - دنيا الوطنرفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، الإفراج عن الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي بحجة استكمال الإجراءات القانونية بحقه.وقررت محكمة عوفر الإسرائيلية رفض الإفراج عن الأسير بسام السعدي القيادي في حركة الجهاد لحجج واهية، وقررت استمرار اعتقاله وتعين جلسة للنظر بالملف بتاريخ 13/09/2022.وكانت سطات الاحتلال قدمت الخميس الماضي، لائحة اتهام بحقّ السعدي، شملت ما أسمته بـ"التحريض على إسرائيل" و"الإرهاب"، بالإضافة إلى أن السعدي قام بانتحال شخصية أخرى، والانتماء لتنظيم "محظور".