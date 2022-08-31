شؤون فلسطينية

أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وهنأت اللجنة طلابنا وذويهم والأسرة التعليمية بانطلاق العام الدراسي الجديد، واستمعت إلى تقرير مقدم من وزارة التربية والتعليم حول جهود بدء العام الدراسي الجديد، وإعلان نتائج امتحانات الدورة الثانية للثانوية العامة، وباركت نجاح الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محضر اجتماع لجنة البنية التحتية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة صرف مبلغ مالي عبر وزارة المالية، تكريما وتقديرا لصفوة حفاظ كتاب الله.

كما تم إقرار البدء بالمرحلة الثانية من فتح وتعبيد امتداد شارع خليل الوزير -اللبابيدي-، وصولا لشارع صلاح الدين، بتمويل كريم من مؤسسة أمان ماليزيا.

 وجرى المصادقة على إنشاء جسر عبور مشاة، على شارع صلاح الدين  ضمن نفوذ بلدية القرارة، للتسهيل على المواطنين خاصة طلبة المدارس، والحد من الحوادث المرورية في المنطقة.

كما تم المصادقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومؤسسة صندوق الزكاة الكويتي لمساعدة (1100) من الخريجين والطلبة لتحرير شهاداتهم الجامعية وتسديد الرسوم التراكمية في الجامعات، والتوصية بدراسة سبل توسيع شريحة المستفيدين.

وقامت اللجنة بالمصادقة على رزمة تسهيلات وتخفيضات، ضمن خطة تحسين الحالة المرورية، تشمل بعض رسوم التراخيص وآلية التعامل مع المخالفات المرورية.

وأقرت تشكيل لجنة حكومية مختصة لمتابعة إجراءات تزويد آبار المياه ومحطات الصرف الصحي بخطوط كهرباء دائمة (24 ساعة)، لتسهيل توفير هذه الخدمات للمواطنين.

وجرى إقرار خطة ضبط إقامة الحفلات العامة في الشوارع، وفق محددات تضمن الحد من تداعياتها السلبية، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي مع بداية العام القادم.

 وتم اعتماد التوصية المقدمة من وزارة الزراعة، بتشكيل اللجنة المركزية لمتابعة معاصر الزيتون، للإشراف على عملها خلال موسم قطف وعصر الزيتون.

واتخذت قراراً بالموافقة على تمديد خدمات استئجار مساحة بث قناة روافد التعليمية.

 كما جرى اعتماد الإطار العام لتعزيز تفاعل الدوائر الحكومية مع القضايا الوطنية.

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