تفاصيل لقاء وزير المواصلات مع مسؤولين أردنيين حول السفر عبر المعابر الأردنية

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير النقل والمواصلات عاصم سالم اليوم الأربعاء، في العاصمة الأردنية، عمان، مع وزير النقل الأردني وجيه عزايزة، ووزير الداخلية مازن الفراية تسهيل إجراءات سفر الفلسطينيين عبر المعابر المختلفة.وقال سالم لـلوكالة الرسمية إن "هذا اللقاء جاء بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء، لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المواطنين أثناء تنقلهم بين الضفتين، مؤكدا أننا والأردن شعب واحد، بالتالي سنحافظ على عمقنا الأردني والعربي".وبين سالم "أن المباحثات تناولت أدق التفاصيل، حيث كان الجانب الأردني متجاوبا مع كل النقاط التي تم التباحث فيها، وسيتم اتخاذ العديد من الإجراءات والتي بدأ بعضها اليوم".وأضاف أن "الجانب الأردني أبدى استعداده لعمل تحسينات على الجسور، مشيرا إلى انه اطلع على مخططات لإقامة معبر دولي يحترم المسافرين ويحافظ على كرامتهم".من جانبه، قال عزايزة إن "هذا اجتماع هام، ويهدف لمعالجة جزء من الإشكاليات التي أثيرت على السطح خلال الفترة الأخيرة".وشدد على حرص المملكة على تحسين الإجراءات في مطار الملكة علياء لخدمة أشقائنا الفلسطينيين، وأن هناك مشروعا يتعلق بـ"جسر الملك حسين" بكلفة 150 مليون دينار أردني سيطرح عطاؤه قريبا".بدوره، قال الفراية "بحثنا مع الأشقاء كافة الإجراءات المتعلقة بالجسر، وأخذنا كل الملاحظات حوله، وبدأنا قبل أيام في إجراء بعض التحسينات من زيادة الكوادر العاملة وتسهيل بعض الإجراءات الإدارية داخل المعبر، وسنستمر في تحسين البنية التحتية والمرافق الموجودة".