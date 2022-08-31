شؤون فلسطينية

بلدية غزة ترد على تحريض إسرائيل ضدها

بلدية غزة ترد على تحريض إسرائيل ضدها
بلدية غزة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت بلدية غزة اليوم الأربعاء، بيانا أدانت فيه التحريض الإسرائيلي ضدها، وضد قطاع الخدمات المدنية في قطاع غزة.

وقالت البلدية إنها مؤسسة وطنية عريقة ذات طابع مدني، تحرص على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتتعرض لتحديات متعددة داخلية وخارجية، وأهمها الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عاما.

وبينت أن هذا الحصار تمنع من خلاله قوات الاحتلال إدخال العديد من اللوازم والمواد الضرورية لتقديم الخدمات الأساسية، ومنها ما يلزم لخدمات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتشغيل المركبات والآليات اللازمة لنقل ومعالجة النفايات الصلبة، مما يهدد بمفاقمة الأوضاع الإنسانية والبيئية المتردية في قطاع غزة.

وقالت البلدية إنها ترفض التحريض ضدها وضد قطاع الخدمات المدنية، داعيةً جميع الأطراف دولياً وإقليميا ومحلياً لإدانة الحصار الإسرائيلي على غزة وتحريضه ضد قطاع البلديات، وإرغام الاحتلال على وقف الحصار والسماح بتوفير كل ما يلزم من أجل تحقيق حياة كريمة وصحية للسكان.

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