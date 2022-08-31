"الداخلية" تخرج الدورة التدريبية الثالثة بمدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك العامة

رام الله - دنيا الوطنشارك وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب اليوم الأربعاء، بتخريج الدورة التدريبية الثالثة بعنوان "مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك العامة" لمنتسبي قوى الأمن التي هدفت لتزويدهم وإكسابهم المعارف والمهارات حول ماهية مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك العامة لمنتسبي قوى الأمن.وأكد حرب أن هذه الدورة تهدف لوصول المدونة لكافة منتسبي المؤسسة الأمنية، للالتزام بها وتعزيز احترام حقوق الإنسان في فلسطين، لما لهذه المدونة من أهمية وهي أحد أدوات المساءلة التي تستخدمها المؤسسة الأمنية لضمان الالتزام بالقانون وحماية حقوق المواطنين.وأشاد مدير مركز (حريات) حلمي الأعرج بالتعاون مع وزارة الداخلية، وثمّن جهودهم الحثيثة في التنسيق والتدريب لإنجاح الدورات وإتمامها على أكمل وجه.وتناولت التدريبات أحكام المدونة العامة وغاياتها وقيمها مروراً بمبادئها كسيادة القانون والشراكة المجتمعية، والحظر المطلق للتعذيب، ومكافحة الفساد، والتجمعات السلمية، واستخدام القوة والسلاح الناري، وعلاقة الأمن بالإعلام والتأكيد على حرية الصحافة، وصولاً إلى الواجبات المفروضة على ضابط الأمن، والمحظورات الواجب الامتناع عنها.