شؤون فلسطينية

غزة: الشرطة المجتمعية تتابع قضية فتاتي عائلة "الطويل"

غزة: الشرطة المجتمعية تتابع قضية فتاتي عائلة "الطويل"
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
تابعت إدارة الشرطة المجتمعية بغزة، بالتعاون مع مركز "حياة" لحماية وتمكين النساء، قضية فتاتي عائلة الطويل، وذلك بعد مناشدة أطلقتها الفتاتان إثر خلاف مع والدهما.

وقال مدير إدارة الشرطة المجتمعية العميد وئام مطر، إن إدارته تابعت القضية بتوجيهاتٍ من قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني، وقيادة الشرطة، مضيفاً أنه تم التواصل مع كبار ووجهاء عائلة الفتاتين للعمل على متابعة الخلاف الأسري القائم وإنهائه.

وذكر مطر أنه تم الالتقاء بالفتاتين في مركز "حياة" لحماية وتمكين النساء، بحضور العميد رياض القاضي مدير شرطة محافظة رفح، ومختار عائلة الفتاتين صالح الطويل وعمهما يوسف العاصي الطويل؛ للوقوف على حيثيات الإشكالية مع والداهما والعمل على إيجاد حلول للمشكلة الاجتماعية بين الأب وبناته.

وأوضح أن أجواء التفاهم سادت اللقاء بين الفتاتين وذويهما، وعلى إثره قررت الفتاتان العودة لبيت العائلة.

بدورها، أوضحت زينب الغنيمي مدير مركز "حياة" أنه تم مناقشة عدد من الحلول للخلاف القائم، بعد تقريب وجهات النظر بين الفتاتين وعائلتهما، مؤكدة على استمرار متابعة القضية بالشراكة مع إدارة الشرطة المجتمعية.

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