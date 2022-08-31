حماس: منع الاحتلال الموظفين الأمميين محاولة للتغطية على سياساته

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، إن "منع الاحتلال المراقبين الأمميين من الدخول لأراضينا المحتلة محاولة مكشوفة للتغطية على جرائمه".

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، إن "منع الاحتلال المراقبين الأمميين من الدخول لأراضينا المحتلة محاولة مكشوفة للتغطية على جرائمه".

وأضافت في تصريح على لسان المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، أنه إجراءات الاحتلال لن تفلح في تغييب الحقيقة والمساءلة مهما طال الزمن".





وأكد المتحدث باسم حركة حماس، أنَّ "منع الاحتلال الموظفين الأمميين وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية من ممارسة دورهم في كشف الحقيقة، ما هي إلّا محاولة احتلالية للتغطية على سياساته في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، التي لن تسقط بالتقادم، وسيحاكم عليها مهما طال الزَّمن".





ودعا إلى تحرّك دولي "ينهي سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع قضيتنا الوطنية العادلة وحقوق شعبنا المشروعة ومعاناته الإنسانية، التي لا تنتهي إلّا بزوال هذا الاحتلال الغاشم عن أرضنا".



وتابع القانوع: إنَّ "تصريحات المفوّضة السَّامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه حول مماطلة ومنع الاحتلال إصدار أو تجديد تصاريح دخول لموظفين أمميين، مهمتهم مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يكشف مجدّداً سياسة الاحتلال في التهرّب من المساءلة القانونية والخوف من عواقبها، والاستهتار بكل التقارير الأممية التي تفضح حقيقة جرائمه ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".