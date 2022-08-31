غزة: "التنمية" تطلق نداءها الخيري إحياءً لليوم الدولي للعمل الخيري

رام الله - دنيا الوطنأطلقت وحدة الجمعيات وتنمية المجتمع المحلي بوزارة التنمية الاجتماعية نداءها الخيري إحياءً لليوم الدولي للعمل الخيري، وذلك لكافة العاملين في المجال الخيري من خلال اطلاق مبادرات مجتمعية خيرية وتنفيذها ابتداءً من الان وحتى يوم الخامس من أيلول/سبتمبر حيث سيتم تتويج الفعاليات عقد المؤتمر العلمي "الاستراتيجية الوطنية للعمل الخيري بين الواقع والمأمول" .وكانت وحدة الجمعيات في وقت سابق قد عممت على الشركاء بضرورة مشاركتها في تبني مبادرات خيرية في المجال التوعوي والاغاثي تزامنا مع اليوم الدولي للعمل الخيري.من الجدير بالذكر أن الوزارة ستنفذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات احياءً لهذا اليوم ومن بينها تنفيذ احتفالية تكريم عدداً من المؤسسات الفاعلة في المجال الخيري.