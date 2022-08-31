غانتس يُعلن فرض قيود على شركات بزعم "لعب أدوار استثمارية" لصالح حماس





وقال مكتب غانتس: إن وزير الجيش "وقع على أوامر لفرض قيود على ممتلكات حوالي 20 جهة (أفراد وشركات) يلعبون أدواراً رئيسية في نظام حماس الاستثماري"، وفق زعمه.





وأضاف المكتب: أن هذه "الشركات تدير سرًا مشاريعاً بمئات الملايين من الدولارات، من خلال شبكة من الشركات العالمية تعمل في السودان وتركيا والإمارات والسعودية والجزائر".





وأوضح أنها "تعمل على ضخ أموالاً لتعاظم وتطوير قدرات الجناح العسكري في غزة".

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، عن توقيع قيود على ممتلكات (أفراد وشركات) بزعم أنها "تلعب أدواراً استثمارية لـ(حماس)".