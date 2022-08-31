"الاقتصاد" تحذر من استهلاك منتج (تبوزينا) الإسرائيلي الملوث





رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الأربعاء، المواطنين من استهلاك منتج مشروب (تبوزينا) الإسرائيلي الملوث (طعم الفراولة والموز) والذي يحمل تاريخ إنتاج 08/80/2022 وتاريخ انتهاء 08/05/2023.وبينت الإدارة العامة لحماية المستهلك أن المنتج يحتوي على أجسام غريبة (ملّوث)، وعلى الفور باشرت الطواقم بجولات ميدانية على المحلات التجارية للتأكد خلوها من هذا المنتج وسحبه حال تم العثور عليه.ودعت الوزارة المستهليكن والتجار إلى ضرورة التبليغ عن هذا المنتج عبر الرقم المباشر 129 لمتابعته وفق الأصول والإجراءات الاحترازية التي تتبعها الطواقم.