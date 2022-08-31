شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتزم بناء 1250 وحدة استيطانية قرب لمستوطنة (جيلو)

الاحتلال يعتزم بناء 1250 وحدة استيطانية قرب لمستوطنة (جيلو)
مستوطنات بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
تعتزم سلطات الاحتلال بناء 1250 وحدة استيطانية في المنحدرات الجنوبية لمستوطنة (جيلو)، المقامة على أراضي بيت جالا، جنوب غرب مدينة القدس.

وقضى اتفاق مشترك بين سلطة الأراضي التابعة للاحتلال ووزارة الإسكان والاستيطان بتطوير المنحدرات الجنوبية للحي الاستيطاني (جيلو)، بما يشمل تطوير شبكتي الطرق والبنية التحتية والمناطق العامة والمتنزهات والمناطق التجارية والتوظيف.

ويشمل المخطط الاستيطاني بناء مجموعة من المباني المرتفعة، والتي تضم 1250 وحدة استيطانية في الجزء السفلي من المنحدرات الجنوبية، وتتضمن 27 مبنى من تسعة إلى 13 طابقاً.

ويضم القسم الثاني من المخطط أربعة أبراج استيطانية، كل منها فيه ما بين 20 إلى 24 طابقاً على قمة تلك المرتفعات، التي تطل على جبال جنوب الضفة الغربية.

وسيتم إطلاق مسمى (حي جيلا منحدرات) على المنطقة الاستيطانية الجديدة، وتأتي ضمن مشروع كبير يشمل تطوير الطرق والبنية التحتية والمناطق العامة والحدائق والمناطق التجارية والتوظيفية جنوب غرب الأنفاق التي تربط القدس بالتجمع الاستيطاني (غوش عتصيون).

ومن المتوقع أن تضيف الخطة الاستيطانية الجديدة إلى الجزء العلوي من المجمع مخططًا يتضمن مئات الوحدات الاستيطانية في أربعة أبراج ضخمة، تستوعب نحو 580 وحدة استيطانية جديدة في غضون أربع سنوات.

ويمر المشروع حالياً بمراحل التخطيط والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة في بلدية الاحتلال بالقدس واللجان المحلية واللوائية، وبلغ مرحلة متقدمة وحصل على معظم الموافقات.

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