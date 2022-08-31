تدهور خطير يطرأ على صحة الأسير المضرب عن الطعام والماء أحمد موسى

رام الله - دنيا الوطنأفادت مؤسسة "مهجة القدس" لشؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، بأن تدهوراً خطيراً طرأ على صحة الأسير المضرب عن الطعام والماء أحمد حسين داود موسى.وأضافت "مهجة القدس" أنه مصلحة سجون الاحتلال، نقلت الأسير مساء أمس من سجن عيادة "الرملة" إلى مشفى "كابلان" في أراضي عام 48، بعد أن دخل مرحلة خطيرة خاصةً أنه مريض قلب ومنذ اعتقاله وحتى اليوم لم يتلق أي علاج.جدير بالذكر أن الأسير أحمد موسى من مواليد 15 من أيلول/سبتمبر عام 1978، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء، وله اعتقال سابق في سجون الاحتلال الصهيوني خاض خلاله إضرابًا عن الطعام بتاريخ 28/02/2019م رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري التعسفي، وعلقه بتاريخ 28/03/2019م بعد أن رضخت سلطات الاحتلال الصهيوني لمطالبه العادلة بإنهاء اعتقاله الإداري وتحديد سقفه والإفراج عنه تاريخ 03/06/2019م.وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد اعتقلته بتاريخ 06/08/2022م هو وشقيقه الأسير عدّال موسى وقررا الاثنان خوض إضراب مفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداري التعسفي حيث أصدرت سلطات الاحتلال بحق شقيقه عدّال قرار اعتقال إداري لمدة ثلاثة أشهر، وللأسير عدّال اعتقال سابق في سجون الاحتلال حيث قضى 5 سنوات و3 أشهر بتهمة مقاومة الاحتلال. وينتمي الشقيقان أحمد وعدّال موسى لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.