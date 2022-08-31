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وزير أردني: اعتراضنا على مطار (رامون) أوقف الرحلات الجوية الدولية منه

وزير أردني: اعتراضنا على مطار (رامون) أوقف الرحلات الجوية الدولية منه
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير النقل الأردني، وجيه عزايزة، اليوم الأربعاء، إن اعتراض الأردن على مطار (رامون)، الذي يقع على بعد 18 كلم من إيلات، قرب الحدود الأردنية، "أوقف الرحلات الجوية الدولية منه".

وشددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، في تصريحات سابقة، على أن إقامة المطار في الموقع المذكور سيؤدي لانتهاك السيادة الأردنية في الأجواء، فضلاً عن أنه سيمثل خرقاً للقانون الدولي، وخاصة المادة الأولى من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي لعام 1944، وانتقاصا من معايير منظمة الطيران المدني ICAO.

وتنصّ المادة الأولى من اتفاقية الطيران المدني الدولي، المعروفة أيضا باسم (اتفاقية شيكاغو) بأنه "تعترف الدول المتعاقدة أن لكل دولة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها سيادة كاملة ومطلقة".

وأشار عزايزة، في تصريحات صحفية الأربعاء، أن الأردن طرح "عطاء بقيمة 150 مليون لتطوير جسر الملك حسين"، وفق ما نقل موقع قناة (المملكة).

كما أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية، أن موقع مشروع الجسر "سيكون قريبا من الموقع الحالي وعلى مساحة تقدر بألفي دونم"، بحيث يلبي الاحتياجات المستقبلية المتوقعة لحركة الشحن والمسافرين.

وأشارت إلى أن تنفيذ المشروع سيكون مبنيا على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما يعد هذا المشروع هو الأول من نوعه، حيث يعد جسر الملك حسين المعبر البري الوحيد الذي يربط بين الأردن والأراضي الفلسطينية.

وبينت الوزارة أن المتقدمين المؤهلين فقط سيتاح لهم تلقي وثيقة طلب العروض للمشاركة في المرحلة الثانية والأخيرة من عملية الاختيار.

وقالت: إن مبدأ المشروع الجديد سيقوم على فصل حركة الركاب عن الشحن كليا، حيث سيحتوي المشروع على مبان للمسافرين (قادمين ومغادرين) ومواقف للسيارات ومبان وساحات للشاحنات (استيراد وتصدير)، بالإضافة لتزويد المشروع بالمرافق كافة وأعمال البنية التحتية والمعدات اللازمة.

وبحسب الوزارة، سيعمل المشروع على تعزيز حركة التبادل التجاري بين الدولتين وتخفيض زمن الانتظار والتفتيش للركاب والشحن على حد سواء.

وأشارت إلى أنه يقدر أن يكون عدد مستخدمي المشروع سواء من الركاب أو الشاحنات ضمن المرحلة الأولى من المشروع 4 ملايين مسافر وأكثر من 182 ألف شاحنة.

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