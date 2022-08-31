شؤون فلسطينية

أريحا: مطالبات للمنظمات الدولية والحقوقية الإنسانية بسرعة التدخل لإنقاذ حياة الأسير عواودة

أريحا: مطالبات للمنظمات الدولية والحقوقية الإنسانية بسرعة التدخل لإنقاذ حياة الأسير عواودة
الأسير خليل عواودة
رام الله - دنيا الوطن
طالب عيد براهمة رئيس نادي الأسير في محافظة اريحا والاغوار المنظمات الدولية والحقوقية الإنسانية بسرعة التدخل لانقاذ حياة الاسير  خليل عواوده المضرب عن الطعام منذ قرابة نصف عام متواصلة والاسرى كبار السن والمرضى. 

جاء ذلك خلال الاعتصام التضامني مع الاسرى  اليوم الأربعاء امام مقر الصليب الاحمر الدولى وسط مدينة اريحا بحضور محمد جلايطة مدير هيئة شؤون الاسرى والمحررين ومدراء وقادة الاجهزة المدنية والامنية بالمحافظة.

واضاف براهمة ان اسرى الحرية على موغد مع سلسلة من معارك الشرف والصمود احتجاجا لسياسة مصلحة السجون  الاحتلالية ومحاولتها سحب حقوق وانجازات من حق الاسرى  داخل السجون وكفلتها لهم القوانين الدولية حول حقوق السجين السياسي. وشدد ان النمطلوب مزيدا من الانشطة والفعاليات المساندة للسرى ومطالبهم الانسانية.

وتخدث محمود الولجي عن اقليم حركة فتح بالنمحافظة مؤكدا اهمية الالتفاف حول قضية الاسرى مؤكدا ان الاسرى قدموا سنين عمرهم دفاعا عن المشروع الوطني.

والقى صلاح السمهوري كلمة االقوى الوطنية بالمحافظة مشددا على اهمية الوحدة الوطنية مشيرا انقضية الاسرى موحدة للشعب الفلسطيني وانه همنا واحد وعدونا واحد.

وتحدثت رقية التكروري في كلمة عن اهالي الاسرى مؤكدة اهمية وقدسية قضية الاسرى وانهم لايقلون قداسة واهمية عن القدس الشريف والارض  مشيرة لاهمية  حشد المزيد من التضامن الشعبي والرسمي  نصرة للاسرى داخل سجون الاحتلال.

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أريحا: مطالبات للمنظمات الدولية والحقوقية الإنسانية بسرعة التدخل لإنقاذ حياة الأسير عواودة

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