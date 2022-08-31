شؤون فلسطينية

معايعة: "السياحة والآثار" و جهاز الدفاع المدني شركاء في الميدان

معايعة: "السياحة والآثار" و جهاز الدفاع المدني شركاء في الميدان
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزيرة السياحة والآثار، رُلى معايعة أهمية الشراكة مع جهاز الدفاع المدني في توفير كافة سبل السلامة العامة للمجموعات السياحية القادمة لزيارة فلسطين.

جاء حديث معايعة في مستهل كلمتها في اثناء تدريب يحاكي مجموعة من الحوادث في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم وذلك بحضور مدير عام جهاز الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم خليل ومحافظ محافظة بيت لحم كامل حمدي وعدد كبير من ممثلي المؤسسات المدنية والأمنية ومؤسسات المجتمع المحلي في محافظة بيت لحم.

وأكدت معايعة على أهمية الإجراءات التي يتخذها جهاز الدفاع المدني التي تهدف الى توفير الحماية لأبناء شعبنا وللمجموعات السياحية القادمة لزيارة فلسطين بالإضافة لأهمية إجراءات السلامة العامة التي تتخذها المنشئات السياحية بأشراف جهاز الدفاع المدني والتي تهدف لضمان اعلى درجات الامن والسلامة لزوار فلسطين ومستخدمي المنشئات السياحية، ففلسطين يزورها مجموعات سياحية من مختلف دول العام وينقلون صورة فلسطين الى بلدانهم، علاوة على اهمية الزيارات المشتركة التي تقوم بها طواقم وزارة السياحة والاثار وطواقم جهاز الدفاع المدني لمنشآت القطاع السياحي الفلسطيني، ولتأكد من جاهزيتها وتطبيقها لإجراءات السلامة العامة.

وأكدت معايعة سعي وزارة السياحة والآثار ومن خلال هذه الأنشطة المختلفة للتأكيد على استعداد القطاع السياحي على استقبال المجموعات السياحية من مختلف دول العالم و لتعود فلسطين منارة للمجموعات السياحي، حيث استقبلت فلسطين في العام 2019 اكثر من 3.5 مليون سائح محققين بذلك اكثر من 2.7 مليون ليلة مبيت في الفنادق الفلسطينية، وهذه الأرقام قياسية نطمح لتحقيقها مرة أخرى مع انتهاء جائحة (كورونا) و ما سببته من معيقات و عقبات، خصوصا في كون هذا القطاع اول المتضررين من جائحة كورونا وسيكون اخر المتعافين منها. 

وتحدثت اللواء العبد إبراهيم خليل مدير عام جهاز الدفاع المدني عن أهمية هذه التدريبات في زيادة كفاءة افراء جهاز الدفاع المدني و تطويرهم المستمر، بالإضافة لتحقيق تشبيك و شراكة مع مختلف المؤسسات و اليوم نحن في وزارة السياحة والاثار نعيد التأكيد على أهمية هذه التدريبات ومحاكاتها للأمر الواقع ولنكون جاهزين لا سمح الله لأي طارئ.

ومن جهته فقد تحدث محافظ بيت لحم عن اهمية تحقيق التشبيك والشراكة بين كافة المؤسسات في المحافظة لنكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ و قادرين على تحقيق ـعلى درجات السلامة للمجموعات القادمة لزيارة هذه المحافظة المهمة.  


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