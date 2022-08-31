المطران حنا: استهداف المنهاج الفلسطيني بالقدس تطور خطير للغاية

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إن "استهداف المنهاج الفلسطيني بالقدس إنما هو مخطط خطير للغاية هدفه التأثير على أبناءنا وتلويث عقولهم واقتلاعهم من انتماءهم العربي الفلسطيني والنيل من وعيهم وانتماءهم لهذه الأرض المقدسة".جاء ذلك، لدى لقاءه، صباح الأربعاء، مع وفد من أساتذة المدارس في القدس.وأكد على رفضهم فرض المناهج الإسرائيلية على مدارسنا وأن المعلم ودوره لا يقل أهمية عن المناهج فالمعلم الناجح هو الذي يربي طلابه ويزرع في قلوبهم الانتماء الإنساني والروحي والوطني والصدق والاستقامة.وبين أهمية الإهتمام بمعلمي مدارسنا وترتيب ورشات عمل واجتماعات معهم لأن دورهم مهم في هذه المرحلة التي يراد فيها كي الوعي والنيل من الهوية العربية الفلسطينية لطلابنا.