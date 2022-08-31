شؤون فلسطينية

مجدلاني يدعو لدعم عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

مجدلاني يدعو لدعم عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، د. أحمد مجدلاني خلال لقائه صباح اليوم الأربعاء المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند على آخر تطورات السياسية على الساحة الفلسطينية والتداعيات الناجمة عن التصعيد الإسرائيلي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في فلسطين.

وأوضح في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الوضع دقيق وغاية في الصعوبة ، أن القطاع الاجتماعي يعتبر الأكثر تضرراً نتيجة الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية بسبب سرقة الاحتلال لأموال المقاصة مؤكداً أن ذلك يشكل مؤشراً خطيراً يمكن أن يؤدي إلى انفجار الأوضاع.

وقال د. مجدلاني التصعيد الإسرائيلي المتمثل بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية وخصوصا ما تتعرض له مدينة القدس من تهويد وتهجير قسري، والاعتداءات اليومية قد يؤدي إلى تحولات سياسية وأمنية  لا يمكن السيطرة عليها."

وتابع: من المرفوض أن تتعامل إسرائيل مع  الوضع الفلسطيني  كأداه للدعاية الانتخابية القادمة موضحا أن القيادة الفلسطينية تعمل لإعادة المحاولة لطرح عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ذلك في محاولة لمليء الفراغ السياسي كذلك دراسة ذلك مع  الاوروبي الصيني والروسي.

واكد د.مجدلاني على دور الأمم المتحدة وأهمية استمرار بقاء دورها لتحقيق حل الدولتين وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

أعرب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الإسرائيلي مؤكداً انه يبذل قصارى جهده للوصول الى التهدئة وإعادة تفعيل عملية السلام.

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