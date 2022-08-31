شؤون فلسطينية

بـ 1250 وحدة جديدة.. مخطط استيطاني لتوسيع مستوطنة (غيلو) في بيت لحم

بـ 1250 وحدة جديدة.. مخطط استيطاني لتوسيع مستوطنة (غيلو) في بيت لحم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطات الاحتلال توسيع مستوطنة (غيلو) المقاومة على أراضي بيت جالا بمحافظة بيت لحم، بـ 1250 وحدة استيطانية جديدة.

وبحسب المصادر، توصلت وزارة الإسكان الاسرائيلية، وما يسمى "سلطة الأراضي" وشركات عقارات إسرائيلية، إلى اتفاق مشترك يقضي ببناء 1250 وحدة استيطانية جديدة في المنحدرات الجنوبية لمستوطنة (غيلو)، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ويشمل المخطط في القسم الأول منه 27 مبنى، من 9 إلى 13 طابقا، فيما يشمل القسم الثاني من المشروع 4 أبراج سكنية، تضم كل منها ما بين 20 إلى 24 طابقا على قمة تلك المرتفعات، التي تطل على جبال جنوب الضفة الغربية.

وستسمى المنطقة الاستيطانية الجديدة بـ "منحدرات غيلا"، حيث يأتي المخطط ضمن مشروع كبير يشمل تطوير الطرق والبنية التحتية والمناطق العامة، والحدائق والمناطق التجارية والتوظيفية جنوب غرب الانفاق التي تربط القدس بالتجمع الاستيطاني (غوش عتصيون).

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