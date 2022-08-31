أسير محرر يكشف لـ "دنيا الوطن" آخر تطورات الأوضاع في سجون الاحتلال





وأضاف: بعد هذه الإجراءات وإعلان الخروج من الغرف انتهجت قوات الاحتلال سياسة التعامل مع الأسرى في الغرف كزنازين حيث تم منعهم من الخروج إلا لنصف ساعة بهدف الاستحمام، بالإضافة إلى إجراء ما يعرف بدق الشبابيك.



وأوضح أن الحركة الأسيرة تقبل على خطوات جدية ومؤثرة وفاعلة لرفع حالة الظلم الممتد منذ نفق الحرية حتى اليوم، مشيراً إلى بلوغ سنة من التعامل الاستثنائي مع الأسرى وخاصة أبناء حركة الجهاد الإسلامي.





وشدد على أن ما يحدث مع الأسير خليل عواودة يعبر عن مدى إجرام الاحتلال وخير دليل على ذلك الفيديو الذي انتشر مؤخراً له والذي يظهر مدى التعنت الإسرائيلي في الاستجابة لمطالب الأسرى الإداريين عامة وخليل بشكل خاص.





وأشار إلى أن هناك مسلمات يجب أن يتمتع بها الأسرى إلا أنه يتم العبث بها وسرقتها من قبل السجانين

وبيّن قعدان الذي لم يمضي على خروجه من السجن سويعات قليلة أن السجون وبخلاف سنوات الاعتقال تتغير إلا أن هذا التغير يكون للأسوأ دائماً، سواء من حيث البيئة المعيشية أو معاملة السجانين للأسرى.





واستنكر عدم وجود وحدة داخلية بين الأسرى في ظل الخطوات التي أعلنوا عنها وكذلك عدم وجود مطالب محددة حيث بدأوا خطواتهم بإعلان وقف النقل التعسفي لحق الأسرى المؤبدات فقط دون أي مطالب أخرى.





يشار إلى أن سلطات الاحتلال، أفرجت مساء أول أمس الاثنين، عن الأسير قعدان (50 عامًا) من بلدة عرابة جنوب جنين.

والمحرر قعدان تعرض للاعتقال 18 مرة منذ عام 1989م، أمضى خلالها 12 عامًا في سجون الاحتلال، وقد نفذ خلال سنوات اعتقاله.

خاص دنيا الوطن- مدلين خلةأكد الأسير المحرر، القيادي بحركة الجهاد الإسلامي، طارق قعدان، أن هناك خطوات لرفض سياسة الاحتلال المتبعة بحق الأسرى، والسعي لتلقين المؤبدات وأصحاب الأحكام العالية بـ "حيث لا يمكث واحد منهم بالسجن لمدة ثلاثة شهور".وقال قعدان في حديثه لـ"دنيا الوطن": إن "الأسرى وبإعلانهم حل الهيئات التنظيمية يسعون لتسريع بعض الوعود التي منيوا بها من شهر آذار/ مارس الماضي، حيث عملوا على الخروج من الغرف والاعتصام خارجها إلا انهم تعرضوا للضرب والأذى من قبل إدارة السجون".