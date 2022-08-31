شؤون فلسطينية

المسؤول الأميركي هادي عمرو يلتقي الرؤساء التنفيذيين لشبكة مستشفيات القدس

المسؤول الأميركي هادي عمرو يلتقي الرؤساء التنفيذيين لشبكة مستشفيات القدس
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بدأ هادي عمرو نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، اليوم الأربعاء، زيارة إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

والتقى عمرو مع الرؤساء التنفيذيين لشبكة مستشفيات القدس الشرقية (EJHN)، في مدينة القدس.

يأتي ذلك بعد أكثر من شهر من إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، التبرع بمبلغ 100 مليون دولار لدعم مستشفيات القدس، خلال زيارته للمنطقة.

ووفق ما أكدت وزارة الخارجية الأميركية، فإن سيتم توفير 100 مليون دولار لدعم الرعاية الصحية عالية الجودة من خلال شبكة مستشفيات القدس الشرقية، "مما يدل على التزام الولايات المتحدة تجاه الشعب الفلسطيني".

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