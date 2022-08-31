التوصل إلى اتفاق بين وزارة المالية ونقابة المعلمين في إسرائيل

وبناءً على هذه التفاهمات زال خطر الإضراب الذي هدد المعلمون بالقيام به غداً الخميس، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



كما سيُلغى نزاع العمل ويتم سحب الأوامر الإلزامية التي قدمت إلى محكمة العمل القُطْرية، فيما من المقرر أن يتم نشر اتفاق مفصل خلال الأيام القريبة المقبلة.



وأعلن وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان أن مسألة تمويل الاتفاق ستُطرح على الحكومة ثم يصار إلى عملية صياغة الاتفاق.



رام الله - دنيا الوطناتفق ممثلو وزارة المالية الإسرائيلية ونقابة المعلمين، على وضع مبادئ رئيسية مركزية للاتفاق الجماعي الذي يتعلق بشروط عمل المعلمين وظروف عملهم.