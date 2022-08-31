شؤون فلسطينية

عائلة الأسير الحلبي تصدر بيان عقب اصدار محكمة الاحتلال الحكم عليه

عائلة الأسير الحلبي تصدر بيان عقب اصدار محكمة الاحتلال الحكم عليه
الأسير محمد الحلبي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت عائلة الأسير محمد الحلبي أن إصدار حكم بالسجن الفعلي لمدة لمدة 12 عام لنجلها وذلك بعد 172 جلسة محاكمة قرار وحكم جائر يمثل قمة الظلم و ابشع درجات القهر ويعد صفعة للعدالة كمبدأ وقيمة انسانية سامية.  

وأوضحت العائلة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، المحاكمة الهزلية الجائرة والمخالفة لمبادئ القانون الدولي واهمها ضمانات المحاكمة العادلة، كانت بمثابة مسرحية هزلية، تم تصنيفها بداية على انها سرية لا يمكن الاطلاع عليها ، تستعمل فيها دولة بكامل جبروتها طغيانها لتحقيق الانتقام من انسان فرد برئ.

وفيما يلي نص البيان:
بقلوب يعتصرها الالم تلقينا كأسرة نبأ القرار الجائر الصادر عن محكمة بئر السبع الاسرائيلية في جلستها رقم ١٧٢ التي جرت أمس الثلاثاء 30/08/2022 للنظر في قضية المهندس محمد الحلبي، والقاضي بالحكم عليه بالسجن لمدة ١٢ عاما، وهو ما يمثل قمة الظلم و ابشع درجات القهر ويعد صفعة للعدالة كمبدأ وقيمة انسانية سامية.  

فالمحاكمة الهزلية الجائرة والمخالفة لمبادئ القانون الدولي واهمها ضمانات المحاكمة العادلة، كانت بمثابة مسرحية هزلية، تم تصنيفها بداية على انها سرية لا يمكن الاطلاع عليها ، تستعمل فيها دولة بكامل جبروتها طغيانها لتحقيق الانتقام من انسان فرد برئ، لا لشيء  إلا لأنه لم يقبل  الصفقات والمساومات التى تقدموا بها للافراج الفوري عنه مقابل الاقرار بذنب لم يقترفه. فليعلم القاصي والداني انه قد كان هناك العديد من المساومات لمحمد الحلبي طوال مدة ايقافه الممتدة بشكل مناف للقانون وضمانات المحاكمة العادلة و التى تجاوزت  ال٦ سنوات، حيث بدأت المحاولات منذ السنة الأولى للاعتقال، وكان آخرها قبيل الجلسة  الاخيرة للمحكمة التى اصدرت القرار الظالم انتقاما  منه.

إن الاحتلال الإسرائيلي بأدواته التى تمثلها النيابة العسكرية وجهاز الامن العام- الشين بيت (المخابرات ) ومن منطلق اقتناعهم الذاتي ببراءة محمد الحلبي، حاولوا النزول عن سلم الاكاذيب والتلفيقات من خلال اعمال نظام  المساومة وعقد الصفقات خارج اطار المحكمة, ولكنهم بعد خيبة املهم من امكانية قبول محمد بتلك المساومات، لم يبدوا استعدادا للتسليم  باصرار انسان فلسطيني على التمسك ببرائته، حتى يتفادوا الحرج امام الرأي العام الإسرائيلي و الدولي، بعد فشل مراميهم بتجريم العمل الانساني من خلال ادانه محمد الحلبي، وبعد اطلاقهم لحملة الدعاية الغير مسبوقة والتجييش والتحريض الرخيصة التى شنوها ضده، وهي في نفس الوقت هي رسالة مبطنة يوجهونها  لكل العاملين في ميدان العمل الانساني انهم سيواجهون مصير الحلبي إن هم لم ينصاعوا لألاعيبهم.

كما أود أن أتوجه برسالة خاصة للاعلام الإسرائيلي والمطالب بتقديم اعتذار علني عن تبنىه لرواية اجهزة الاحتلال  الكاذبة بحذافيرها، وتساوقه معها لدرجة تثير الغثيان، ومن ضمن ذلك ما كان من الترويج السمج والكذب المفضوح لفرية ان محمد الحلبي قد قام بتحويل ما قيمته 50  مليون دولار للمنظمات الفلسطينية، بينما تؤكد التقارير المحاسبية الموثقة وتحقيات الرؤية العالمية ان مجموع ما تم انفاقه على العمل الانساني في غزة من قبل المؤسسة لم يتجاوز مبلغ ال 22 مليون دولار طوال عشرة سنوات.

ازاء هذا البؤس يتوجب على كل الذين تورطوا في المؤامرة و هذا المخطط الشيطاني الذي هدف لادانه انسان بري وتغييبه خلف القضبان لسنوات طويلة وحرمانه من احتضان اطفاله كأي اب في الدنيا،  بدون اي وجه حق او دليل قانوني مقبول ، أن يشعروا بالخزي والعار عندما ينظروا لانفسهم  في المرآة او عندما ينظرون في وجوه اطفالهم. كل صباح

إن يوم الثلاثاء 30/8 كان يوما أسودا في تاريخ القضاء الإسرائيلي الذي تواطئ الي اقصى درجة، تورعت عنها حتى محاكم جمهوريات الموز ، فحسب دفاع محمد لم يكن بمقدوره التفرقة بين القضاة وممثلي النيابة العسكرية الذين عملوا كفريق واحد في مسرحية هزلية ..  انه ايضا يوم اسود سيكتبه التاريخ في صفحات يجللها الخزي والعار لكل أولئك الذين صمتوا في موضع البيان، ولم يبذلوا ما كان بمقدورهم  فعله، ليس للدفاع عن براءة محمد الحلبي فقط، بل للانتصار لمبادئ العدالة والقانون الدولي التى سقطت بأبشع صورة في المحاكم الاسرائيلية.."المصيبة ليس في ظلم الأشرار بل في صمت الاخيار"

أخبار ذات صلة

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم سلواد وتعتقل أربعة شبان وتصيب أحدهم بالرصاص

شاهد: قوات الاحتلال تقتحم سلواد وتعتقل أربعة شبان وتصيب أحدهم بالرصاص

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع أسعار المنتج بنسبة 0.33% خلال شهر يوليو

"الإحصاء": ارتفاع أسعار المنتج بنسبة 0.33% خلال شهر يوليو

هيئة مقاومة الاستيطان: هكذا يُخطط الاحتلال للاستيلاء على أكبر قدر من الأراضي بالضفة

هيئة مقاومة الاستيطان: هكذا يُخطط الاحتلال للاستيلاء على أكبر قدر من الأراضي بالضفة

الأحمد يتحدث لـ &#34;دنيا الوطن&#34; عن العضوية الكاملة بالأمم المتحدة ومؤتمر فتح الثامن

الأحمد يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن العضوية الكاملة بالأمم المتحدة ومؤتمر فتح الثامن

تعرف على أسعار الخضار واللحوم في أسواق قطاع غزة

تعرف على أسعار الخضار واللحوم في أسواق قطاع غزة

العملات: كيف جاء سعر صرف الدولار أمام الشيكل اليوم الأربعاء؟

العملات: كيف جاء سعر صرف الدولار أمام الشيكل اليوم الأربعاء؟

الطقس: انخفاض طفيف وتدريجي على درجات الحرارة

الطقس: انخفاض طفيف وتدريجي على درجات الحرارة

طالع الرابط.. &#34;التعليم&#34; نتائج امتحان الثانوية العامة &#34;الدورة الثانية&#34;

طالع الرابط.. "التعليم" نتائج امتحان الثانوية العامة "الدورة الثانية"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عائلة الأسير الحلبي تصدر بيان عقب اصدار محكمة الاحتلال الحكم عليه

عائلة الأسير الحلبي تصدر بيان عقب اصدار محكمة الاحتلال الحكم عليه

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع أسعار المنتج بنسبة 0.33% خلال شهر يوليو

"الإحصاء": ارتفاع أسعار المنتج بنسبة 0.33% خلال شهر يوليو

كشف تنسيقات مصرية للسفر ليوم الخميس

كشف تنسيقات مصرية للسفر ليوم الخميس

رام الله: الشرطة والنيابة تباشران إجراءاتهما القانونية في واقعة وفاة مواطنة

رام الله: الشرطة والنيابة تباشران إجراءاتهما القانونية في واقعة وفاة مواطنة

ورشة في قطاع غزة تناقش استثمارات أوروبا في فلسطين

ورشة في قطاع غزة تناقش استثمارات أوروبا في فلسطين

الأحمد يكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; تفاصيل خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة الشهر المقبل

الأحمد يكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل خطاب الرئيس عباس بالأمم المتحدة الشهر المقبل

صندوق النفقة يصادق على تقرير مدقق الحسابات والتقرير المالي والإداري

صندوق النفقة يصادق على تقرير مدقق الحسابات والتقرير المالي والإداري

&#34;التعليم العالي&#34; و&#34;مكافحة الفساد&#34; تكرمان الفائزين بمسابقة أفضل فريق بحثي في مكافحة الفساد

"التعليم العالي" و"مكافحة الفساد" تكرمان الفائزين بمسابقة أفضل فريق بحثي في مكافحة الفساد

منوعات

شاهد: سمية الخشاب توجه رسالة غامضة لجمهورها وتحذر

شاهد: سمية الخشاب توجه رسالة غامضة لجمهورها وتحذر

شاهد: هيدي كرم تقلق جمهورها بإطلالتها في يوم ميلادها

شاهد: هيدي كرم تقلق جمهورها بإطلالتها في يوم ميلادها

شاهد: ياسمين صبري تثير الجدل حول علاقتها بالوسط الفني

شاهد: ياسمين صبري تثير الجدل حول علاقتها بالوسط الفني

شاهد: بث مباشر لعبير سندر وهي تقص شعرها

شاهد: بث مباشر لعبير سندر وهي تقص شعرها

شاهد: مقطع فيديو مؤثّر لابن جورج الراسي يثير ضجة على السوشيال ميديا

شاهد: مقطع فيديو مؤثّر لابن جورج الراسي يثير ضجة على السوشيال ميديا

ما حقيقة وفاة عفاف شعيب؟

ما حقيقة وفاة عفاف شعيب؟

نجلاء بدر تورط سمية الخشاب بشكل كبير.. فما السبب؟

نجلاء بدر تورط سمية الخشاب بشكل كبير.. فما السبب؟

شاهد: منديل ورقي لمحمد عبده يحدث ضجة كبيرة ويعرض للبيع بهذا السعر

شاهد: منديل ورقي لمحمد عبده يحدث ضجة كبيرة ويعرض للبيع بهذا السعر

شاهد: ياسمين صبري تحسم الجدل حول مشاركتها في الموسم الرمضاني القادم

شاهد: ياسمين صبري تحسم الجدل حول مشاركتها في الموسم الرمضاني القادم

بعد الهجوم الناري عليها.. ماذا ردت ميريام فارس على فارس كرم؟

بعد الهجوم الناري عليها.. ماذا ردت ميريام فارس على فارس كرم؟

عربي

صالح يطرح مخرجاً للأزمة العراقية.. ورئيس الوزراء يلوح باستقالته

صالح يطرح مخرجاً للأزمة العراقية.. ورئيس الوزراء يلوح باستقالته

بغداد تبحث مع الرياض مخرجات زيارة وزير خارجيتها لطهران

بغداد تبحث مع الرياض مخرجات زيارة وزير خارجيتها لطهران

العراق: رفع حظر التجوال في بغداد والمناطق بعد كلمة الصدر

العراق: رفع حظر التجوال في بغداد والمناطق بعد كلمة الصدر

العراق: صفارات إنذار واشتباكات وقصف في المنطقة الخضراء

العراق: صفارات إنذار واشتباكات وقصف في المنطقة الخضراء