شاهد: قوات الاحتلال تقتحم سلواد وتعتقل أربعة شبان وتصيب أحدهم بالرصاص





واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان من بلدة كفل حارس شمال مدينة سلفيت.

وذكر رئيس بلدية كفل حارس علي جاسر القاق، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد زيد صالح، ومحمد عبد السلام محمود الأسعد، ومصعب عبد الرحيم محمود الأسعد، وذلك بعد أن داهمت منازل ذويهم وعبثت بمحتوياتها.



















رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان بعد إصابة أحدهم بالرصاص الحي، من بلدة سلواد شرق رام الله.وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل الشاب عبد الرحمن عبد الله حامد (24 عاماً) بعد إطلاق النار عليه وإصابته بجروح في قدميه.كما اعتقلت تلك القوات ثلاثة شبان، وهم: عبد القادر حمّاد (23 عاما)، وعز الدين محمد عيسى صبح، ومحمد لطفي نمر، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها.وأشارت المصادر، إلى أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت البلدة، واندلعت مواجهات، أطلق الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت.