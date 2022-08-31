دولي

وفاة آخر زعيم للاتحاد السوفييتي ميخائيل جورباتشوف

وفاة آخر زعيم للاتحاد السوفييتي ميخائيل جورباتشوف
ميخائيل جورباتشوف
رام الله - دنيا الوطن
أُعلن في روسيا مساء أمس الثلاثاء، عن وفاة ميخائيل جورباتشوف، آخر زعيم للاتحاد السوفييتي، عن (91 عاماً)، بحسب وكالات أنباء محلية.

يشار إلى أن جورباتشوف الذي وصل إلى السلطة في 1985، أطلق موجة إصلاحات سياسية واقتصادية هدفت إلى تحديث الاتحاد السوفياتي الذي كان يعاني من أزمات حادّة.

وكان جورباتشوف من أنصار التقارب مع الغرب وقد فاز في 1990 بجائزة نوبل للسلام. وبين 1990 و1991 تولّى منصب رئيس الاتحاد السوفييتي قبل أن يضطر في النهاية إلى الاستقالة في 25 كانون الأول/ديسمبر في نفس العام، بخطوة أدّت لانهيار الاتحاد السوفييتي.

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