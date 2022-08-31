شؤون فلسطينية

الطقس: انخفاض طفيف وتدريجي على درجات الحرارة

الطقس: انخفاض طفيف وتدريجي على درجات الحرارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو شديدة الحرارة في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو دافئاً نسبياً في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يستمر الجو شديدة الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة: يكون الجو حارا الى شديدة الحرارة و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت: يكون الجو حارا الى شديدة الحرارة و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين من:
 التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.
 خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

 

المدينـة

اليـوم

ع- ص

غـداً

ع- ص

بعد غـد

ع- ص

 

المدينـة

اليـوم

ع – ص 

غـداً

ع – ص

بعد غـد

ع- ص

      القدس

35-21

35-21

34-21

بيت لحم

35-21

35-21

34-21

رام الله والبيرة

34-20

34-20

33-20

طولكرم

33-23

33-23

32-23

نابلس

36-22

36-22

35-22

قلقيلية

33-23

33-23

32-23

جنين

37-24

37-24

36-24

سلفيت

35-21

35-21

34-21

طوباس

38-25

38-25

37-25

روابي

36-22

36-22

35-22

الخليل

34-20

34-20

33-20

غزه

32-25

32-25

31-25

أريحا

43-27

43-27

42-27

خانيونس

32-25

32-25

31-25

الأغوار الشمالية

41-25

41-25

40-25

رفح

33-24

33-24

32-24

والله تعالى أعلم

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