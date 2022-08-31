الطقس: انخفاض طفيف وتدريجي على درجات الحرارة
يكون الجو شديدة الحرارة في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذه الليلة : يكون الجو دافئاً نسبياً في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الخميس: يستمر الجو شديدة الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الجمعة: يكون الجو حارا الى شديدة الحرارة و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
السبت: يكون الجو حارا الى شديدة الحرارة و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:
التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.
خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي
|
المدينـة
|
اليـوم
ع- ص
|
غـداً
ع- ص
|
بعد غـد
ع- ص
|
المدينـة
|
اليـوم
ع – ص
|
غـداً
ع – ص
|
بعد غـد
ع- ص
|
القدس
|
35-21
|
35-21
|
34-21
|
بيت لحم
|
35-21
|
35-21
|
34-21
|
رام الله والبيرة
|
34-20
|
34-20
|
33-20
|
طولكرم
|
33-23
|
33-23
|
32-23
|
نابلس
|
36-22
|
36-22
|
35-22
|
قلقيلية
|
33-23
|
33-23
|
32-23
|
جنين
|
37-24
|
37-24
|
36-24
|
سلفيت
|
35-21
|
35-21
|
34-21
|
طوباس
|
38-25
|
38-25
|
37-25
|
روابي
|
36-22
|
36-22
|
35-22
|
الخليل
|
34-20
|
34-20
|
33-20
|
غزه
|
32-25
|
32-25
|
31-25
|
أريحا
|
43-27
|
43-27
|
42-27
|
خانيونس
|
32-25
|
32-25
|
31-25
|
الأغوار الشمالية
|
41-25
|
41-25
|
40-25
|
رفح
|
33-24
|
33-24
|
32-24
والله تعالى أعلم
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