شؤون فلسطينية

محلل اقتصادي يكشف لـ"دنيا الوطن": هذا مصير الدولار حتى نهاية العام

محلل اقتصادي يكشف لـ"دنيا الوطن": هذا مصير الدولار حتى نهاية العام
الدولار
خاص دنيا الوطن - هاني الإمام
كشف المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر، اليوم الثلاثاء، عن توقعات بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل إلى مستويات أعلى مما هو عليه الآن.

وقال أبو قمر في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن "ثمة توقعات بارتفاع سعر صرف الدولار خلال هذا الأسبوع ليصل إلى منتصف الثلاثينيات وفق الشيكل أي 3.35".

وأضاف: "كما نتوقع ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات تصل الأربعينات وقد تبلغ الخمسينات ما قبل نهاية عام 2022"، مُرجعا السبب إلى نية البنك الفيدرالي الأمريكي رفع ما يقارب 125 نقطة أساس خلال الثلاث اجتماعات المقبلة لبنك أمريكا.

وأكمل أبو قمر أن عملية رفع 125 نقطة قبل نهاية العام ستكون مقسمة على ثلاث مراحل: 75 نقطة أساس خلال شهر أيلول/ سبتمبر، 25 نقطة أساس في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، وكذلك الأمر في شهر كانون الأول/ ديسمبر بحيث سيتم رفع 25 نقطة.

كما وتوقع انخفاض سعر صرف الدولار مع بداية عام 2023 بسبب ارتفاع معدلات التضخم وعدم قدرة البنك الفيدرالي على الاستمرار في عملية الرفع، مشددًا أن التوقعات قد تتغير حال حدوث أي طارئ على الوضع العالمي.

والجدير بالذكر أن الدولار سجل مساء اليوم ارتفاعًا ملحوظًا وصل إلى 3.32 من الشيكل، بحيث تراوح الأسبوع الماضي ما بين 3.25 و3.29.

 

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