معايعة: شرطة السياحة تلعب درواً أساسياً في تأمين السياح القادمين لفلسطين

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزيرة السياحة والأثار رُلى معايعة أهمية دور جهاز الشرطة السياحية في توفير الأمن والأمان للسائح القادم لزيارة فلسطين.جاء حديث الوزيرة معايعة خلال استقبالها لمدير شرطة محافظة بيت لحم الجديد العميد ثابت السعدي، وذلك في مقر وزارة السياحة والأثار بمدينة بيت لحم.وهنأت معايعة العميد السعدي على منصبة الجديد، متمنية له النجاح والتوفيق في مهمته الجديدة، ومؤكدة على دور الشراكة والتعاون ما بين وزارة السياحة والأثار و جهاز الشرطة لضبط الحالة السياحية، وتعزيز الأمن و الأمان للسائح القادم لزيارة فلسطين وخصوصا في ظل بدء عودة المجموعات السياحية في زيارة فلسطين و مواقعها السياحية والأثرية المميزة و الفريدة على مستوى العالمي.وأكدت معايعة أهمية العمل الذي يجري على الأرض لضمان عودة النشاط السياحي في فلسطين إلى سابق عهدة، وبتعاون الجميع ستعود فلسطين منارة للمجموعات السياحية من مختلف دول العالم، حيث استقبلت فلسطين في العام 2019 أكثر من 3.5 مليون سائح محققين بذلك اكثر من 2.7 مليون ليلة مبيت في الفنادق الفلسطينية، وهذه الأرقام قياسية نطمح لتحقيقها مرة أخرى مع انتهاء جائحة كورونا و ما سببته من معيقات و عقبات، خصوصا في كون هذا القطاع أول المتضررين من جائحة كورونا وسيكون أخر المتعافين منها.بدوره، تحدث العميد السعدي عن أهمية الشراكة والتعاون ما بين جهاز الشرطة ووزارة السياحة والآثار القائم على الاحترام المتبادل والذي يصب في مصلحة الوطن وانعكاس الصورة المشرقة للسائحين الوافدين لزيارة كنيسة المهد وغيرها من المناطق الأثرية، مؤكدا سيادته على أن الشرطة على أتم الجاهزية والاستعداد لتوفير كامل ما يلزم لضمان زيارة أمنة للسائح أثناء زيارته لمدينة بيت لحم ولمن أراد الإقامة في هذه المدينة المقدسة .