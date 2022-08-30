صندوق النفقة يصادق على تقرير مدقق الحسابات والتقرير المالي والإداري

رام الله - دنيا الوطناجتمع مجلس إدارة صندوق النفقة اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان قاضي القضاة، لمناقشة آخر التطورات المستجدة والإنجازات كما خطة عمل الصندوق لعام 2021.وترأس الاجتماع محمود الهباش رئيس مجلس إدارة الصندوق بحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة، فريال سالم ممثلة عن الاتـــــحاد العــام للمرأة الفــلســــــــــــطيـنية، ميسر النوباني ممثلة عن وزارة الأوقاف، أمين عاصي ممثل عن وزارة شؤون المرأة، سهير فراج ممثلة عن مؤسسة جمعية تنمية وإعلام المرأة "تام"، وسحر قواسمي ممثلة عن مؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعي، وزينب غنيمي ممثلة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية-غزة.وبعد الترحيب بالحضور من قبل الهباش، استعرضت فاطمة المؤقت مدير عام الصندوق تقرير مدقق الحسابات المالي المستقل كما التقرير المالي والإداري لعام 2021.وبعد العرض والنقاش تم الإقرار بالمصادقة على التقريرين من قبل جميع الأعضاء، بعد تأكيدهم على أن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة من النواحي الجوهرية، مؤكدين على أن المركز المالي للصندوق كما في 31 كانون الأول والأداء المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية ينسجم والمعايير الدولية للتقارير المالية.كما استعرضت المؤقت الموازنة المالية والخطة العملية للصندوق للعام 2022، وبعد نقاشهما تم إقرارهما من قبل جميع أعضاء المجلس، ثم مناقشة عروض أسعار مدققي حسابات مالية لعام 2022 و2023، واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. وأخيرا، ناقش المجتمعون بند شراء مقر للصندوق في منطقتي الوسط، وقد تم إقرار مبدأ الشراء، وتكليف الإدارة بالبدء بالإجراءات وتقديم تصور كامل، كما مناقشة رفع سقف الشراء المباشر من (1000)، والذي سيتم العمل على دراسته بما يتوافق مع النظام المالي العام.