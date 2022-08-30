المصري: خطاب مزهر يعبر عن ضمير الشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنأكد عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا للعشائر في قطاع غزة، أن ما جاء اليوم في خطاب جميل مزهر نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في المهرجان الوطني الذي نظمته الجبهة اليوم بمناسبة إحياء الذكرى الحادية والعشرون لاستشهاد أبو علي مصطفى جاء معبراً عن ضمير الشعب الفلسطيني وقطاعاته المختلفة التي تطوق إلى الحرية والعدالة والانحياز للفقراء والمهمشين من أبناء شعبنا.وأضاف المصري أن الخطاب شمل كافة القضايا السياسية والوطنية والاجتماعية والتنظيمية ووضع خارطة طريق نستطيع من خلالها البناء لمرحلة جديدة تبدأ بإنهاء الانقسام الأسود وإنجاز المصالحة وصون حقوق المواطنين وصولا للحرية والدولة والاستقلال.