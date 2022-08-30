خلال لقاءه وفدًا استراليًا.. اشتية يطالب الاعتراف بدولة فلسطين





رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء محمد اشتية، وفدا من مجلس الشيوخ والبرلمان الأسترالي، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، حيث أطلعهم على آخر التطورات والمستجدات السياسية والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء شعبنا.وشدد رئيس الوزراء على أن إسرائيل تعمل بشكل ممنهج على تدمير حل الدولتين، من خلال إجراءاتها المتمثلة بمصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، والمزيد من القتل والاعتقالات لأبناء شعبنا.وطالب اشتية، استراليا الاعتراف بدولة فلسطين، مشددا أهمية العمل على عقد مؤتمر سلام دولي متعدد الأطراف لحماية حل الدولتين، وتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.