شؤون فلسطينية

الاحتلال يحول نجل الشهيد المقدسي مصباح أبو صبيح للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول نجل الشهيد المقدسي مصباح أبو صبيح للاعتقال الإداري
نجل الشهيد مصباح أبو صبيح
رام الله - دنيا الوطن
حولت سلطات الاحتلال اليوم الثلاثاء الأسير صبيح أبو صبيح نجل الشهيد المقدسي مصباح أبو صبيح للاعتقال الإداري 4 أشهر.

وقال رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد أبو عصب إن صبيح أمضى في الأسر 30 شهرا، ومدد الاحتلال اعتقاله قبيل الإفراج عنه بيوم واحد.

وأوضح أبو عصب أن صبيح أبو صبيح (24 عام) أنهى مدة محكوميته، وكان من المفترض أن يتحرر من الأسر غدا الأربعاء.

يذكر أن صبيح هو الابن البكر للشهيد مصباح وسبق له أن اعتقل عدة مرات، وقد تنقل في عدة سجون ويقبع حالياً في سجن النقب مع شقيقه التوأم عز الدين.

ويقبع والدهم الشهيد مصباح أسيرا في ثلاجات الاحتلال منذ 9/10/2016. ونفذ الشهيد مصباح عملية إطلاق نار في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة ستة آخرين.

 وعقب استشهاده، تعرضت عائلته لسلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية، والتي تمثلت بالملاحقات والتنكيل والاعتقالات، كما تم إغلاق منزله في حي كفر عقب وهدم جدرانه الداخلية، وأيضًا إغلاق محلاتهم التجارية في بلدة الرام عدة أسابيع.

 ويُعد الشهيد أبو صبيح علمًا من أعلام القدس، ويطلق عليه "أسد الأقصى"، نظرًا لشدة حبه ودفاعه عن المسجد الأقصى المبارك في وجه ممارسات وانتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة.

 كما أُبعد عن المسجد الأقصى ومدينة القدس عدة مرات ولشهور طويلة، حيث تتهمه سلطات الاحتلال بأنه من أبرز الشخصيات المقدسية التي لها علاقة بالأحداث التي تجري بالأقصى.

أخبار ذات صلة

محلل اقتصادي يكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: هذا مصير الدولار حتى نهاية العام

محلل اقتصادي يكشف لـ"دنيا الوطن": هذا مصير الدولار حتى نهاية العام

معايعة: شرطة السياحة تلعب درواً أساسياً في تأمين السياح القادمين لفلسطين

معايعة: شرطة السياحة تلعب درواً أساسياً في تأمين السياح القادمين لفلسطين

صندوق النفقة يصادق على تقرير مدقق الحسابات والتقرير المالي والإداري

صندوق النفقة يصادق على تقرير مدقق الحسابات والتقرير المالي والإداري

&#34;التعليم العالي&#34; و&#34;مكافحة الفساد&#34; تكرمان الفائزين بمسابقة أفضل فريق بحثي في مكافحة الفساد

"التعليم العالي" و"مكافحة الفساد" تكرمان الفائزين بمسابقة أفضل فريق بحثي في مكافحة الفساد

المصري: خطاب مزهر يعبر عن ضمير الشعب الفلسطيني

المصري: خطاب مزهر يعبر عن ضمير الشعب الفلسطيني

خلال لقاءه وفدًا استراليًا.. اشتية يطالب الاعتراف بدولة فلسطين

خلال لقاءه وفدًا استراليًا.. اشتية يطالب الاعتراف بدولة فلسطين

تشكيل مجلس جديد لجامعة الأزهر بغزة

تشكيل مجلس جديد لجامعة الأزهر بغزة

أول تعليق من الجهاد الإسلامي على قرار رفض الإفراج عن الأسير &#34;عواودة&#34;

أول تعليق من الجهاد الإسلامي على قرار رفض الإفراج عن الأسير "عواودة"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

صندوق النفقة يصادق على تقرير مدقق الحسابات والتقرير المالي والإداري

صندوق النفقة يصادق على تقرير مدقق الحسابات والتقرير المالي والإداري

&#34;التعليم العالي&#34; و&#34;مكافحة الفساد&#34; تكرمان الفائزين بمسابقة أفضل فريق بحثي في مكافحة الفساد

"التعليم العالي" و"مكافحة الفساد" تكرمان الفائزين بمسابقة أفضل فريق بحثي في مكافحة الفساد

المصري: خطاب مزهر يعبر عن ضمير الشعب الفلسطيني

المصري: خطاب مزهر يعبر عن ضمير الشعب الفلسطيني

الاحتلال يحول نجل الشهيد المقدسي مصباح أبو صبيح للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول نجل الشهيد المقدسي مصباح أبو صبيح للاعتقال الإداري

تشكيل مجلس جديد لجامعة الأزهر بغزة

تشكيل مجلس جديد لجامعة الأزهر بغزة

وفد طبّي يزور غزّة لأول مرّة منذ العدوان الأخير

وفد طبّي يزور غزّة لأول مرّة منذ العدوان الأخير

جلسة مع وزارة المالية لمتابعة توصيات المجتمع المدني بخصوص قانون ضريبة القيمة المضافة

جلسة مع وزارة المالية لمتابعة توصيات المجتمع المدني بخصوص قانون ضريبة القيمة المضافة

وزارة الزراعة ومؤسسة الإقراض الزراعي توقعان مذكرة تفاهم

وزارة الزراعة ومؤسسة الإقراض الزراعي توقعان مذكرة تفاهم

منوعات

شاهد: ياسمين صبري تحسم الجدل حول مشاركتها في الموسم الرمضاني القادم

شاهد: ياسمين صبري تحسم الجدل حول مشاركتها في الموسم الرمضاني القادم

بعد الهجوم الناري عليها.. ماذا ردت ميريام فارس على فارس كرم؟

بعد الهجوم الناري عليها.. ماذا ردت ميريام فارس على فارس كرم؟

شاهد: زوجة مطرب مهرجانات شهير تكشف عن طلاقها بطريقة مثيرة

شاهد: زوجة مطرب مهرجانات شهير تكشف عن طلاقها بطريقة مثيرة

شاهد: فيفي عبده تحدث ضجة بسبب آخر إطلالة لها في الشارع

شاهد: فيفي عبده تحدث ضجة بسبب آخر إطلالة لها في الشارع

شاهد: إعلامي شهير يفجر مفاجأة حول مقتل سعاد حسني

شاهد: إعلامي شهير يفجر مفاجأة حول مقتل سعاد حسني

شاهد: هاني شاكر يكشف عن أجرأ قرار اتخذه حول منصب النقيب

شاهد: هاني شاكر يكشف عن أجرأ قرار اتخذه حول منصب النقيب

شاهد: طبل وغناء ورقص أثناء تشييع الفنان جورج الراسي

شاهد: طبل وغناء ورقص أثناء تشييع الفنان جورج الراسي

شاهد: بلقيس فتحي تكشف عن سر حصل معها بعد وفاة جورج الراسي

شاهد: بلقيس فتحي تكشف عن سر حصل معها بعد وفاة جورج الراسي

شاهد: أصالة نصري توجه رسالة غريبة لجمهورها وتختتمها بـ&#34;بدون نق&#34;

شاهد: أصالة نصري توجه رسالة غريبة لجمهورها وتختتمها بـ"بدون نق"

شاهد: فنانة شهيرة تكشف لحظات التحرش بها جسديًا من قِبَل سائق

شاهد: فنانة شهيرة تكشف لحظات التحرش بها جسديًا من قِبَل سائق

عربي

العراق: رفع حظر التجوال في بغداد والمناطق بعد كلمة الصدر

العراق: رفع حظر التجوال في بغداد والمناطق بعد كلمة الصدر

العراق: صفارات إنذار واشتباكات وقصف في المنطقة الخضراء

العراق: صفارات إنذار واشتباكات وقصف في المنطقة الخضراء

وزير المالية المصري عن غلاء المعيشة: &#34;محدش بياخد كل حاجة&#34;

وزير المالية المصري عن غلاء المعيشة: "محدش بياخد كل حاجة"

&#34;طيران الإمارات&#34; تعلق رحلاتها إلى بغداد والبصرة حتى إشعار آخر

"طيران الإمارات" تعلق رحلاتها إلى بغداد والبصرة حتى إشعار آخر