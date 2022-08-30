شؤون فلسطينية

تشكيل مجلس جديد لجامعة الأزهر بغزة

تشكيل مجلس جديد لجامعة الأزهر بغزة
جامعة الأزهر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جامعة الأزهر بغزة مساء اليوم الثلاثاء، عن تشكيل مجلس جديد للجامعة بناءاً على قرار مجلس الأمناء الأخير.

وأوضحت الجامعة أنه بموجب قرار مجلس الأمناء رقم (27/ج/05/2022) في جلسته رقم (05/2022) المنعقدة بتاريخ 30/8/2022، أعلن رئيس الجامعة عمر ميلاد تشكيل مجلس الجامعة اعتباراً من 1/9/2022 على النحو الآتي:

1- أ.د. أسامة فايز زين الدين   نائب الرئيس للشئون الأكاديمية

2- د. محمد سليمان نايف شبير   نائب الرئيس للشئون الإدارية والمالية

3- د. محمد رياض زغبر  قائم بأعمال عميد كلية الطب

4- د. حازم عدنان خضر ميلاد   قائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان

5- د. محمد محمود طه    قائم بأعمال عميد كلية الصيدلة

6- أ.د. إيهاب علي نصر   قائم بأعمال عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية

7- د. مازن رياض علي أبو عمرو   عميد كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

8- أ.د. نصر صبحي أبو فول   عميد كلية الزراعة والطب البيطري

9- أ.د. عطا عبد القادر أبو هاني   عميد كلية العلوم

10- د. أسامة سعيد حمدونة   عميد كلية التربية

11- د. فضل محمد النمس     قائم بأعمال عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية

12- د. رامي علي وشاح    قائم بأعمال عميد كلية الحقوق

13- د. مفيد خالد الشيخ علي   قائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية

14- أ. د. مازن مصباح صّباح   عميد كلية الشريعة

15- د. إيهاب مصطفى المصري   عميد الدراسات العليا

16- أ.د. سعيد حسن لبد    عميد البحث العلمي

17- د. تامر كمال أبو فول     قائم بأعمال عميد التخطيط والجودة

18- د. أحمد عبد المنعم نجم    قائم بأعمال عميد القبول والتسجيل

19- د. يوسف عبد الله الغرباوي   قائم بأعمال عميد شئون الطلبة

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