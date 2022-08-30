تشكيل مجلس جديد لجامعة الأزهر بغزة
أعلنت جامعة الأزهر بغزة مساء اليوم الثلاثاء، عن تشكيل مجلس جديد للجامعة بناءاً على قرار مجلس الأمناء الأخير.
وأوضحت الجامعة أنه بموجب قرار مجلس الأمناء رقم (27/ج/05/2022) في جلسته رقم (05/2022) المنعقدة بتاريخ 30/8/2022، أعلن رئيس الجامعة عمر ميلاد تشكيل مجلس الجامعة اعتباراً من 1/9/2022 على النحو الآتي:
1- أ.د. أسامة فايز زين الدين نائب الرئيس للشئون الأكاديمية
2- د. محمد سليمان نايف شبير نائب الرئيس للشئون الإدارية والمالية
3- د. محمد رياض زغبر قائم بأعمال عميد كلية الطب
4- د. حازم عدنان خضر ميلاد قائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان
5- د. محمد محمود طه قائم بأعمال عميد كلية الصيدلة
6- أ.د. إيهاب علي نصر قائم بأعمال عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية
7- د. مازن رياض علي أبو عمرو عميد كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
8- أ.د. نصر صبحي أبو فول عميد كلية الزراعة والطب البيطري
9- أ.د. عطا عبد القادر أبو هاني عميد كلية العلوم
10- د. أسامة سعيد حمدونة عميد كلية التربية
11- د. فضل محمد النمس قائم بأعمال عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية
12- د. رامي علي وشاح قائم بأعمال عميد كلية الحقوق
13- د. مفيد خالد الشيخ علي قائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية
14- أ. د. مازن مصباح صّباح عميد كلية الشريعة
15- د. إيهاب مصطفى المصري عميد الدراسات العليا
16- أ.د. سعيد حسن لبد عميد البحث العلمي
17- د. تامر كمال أبو فول قائم بأعمال عميد التخطيط والجودة
18- د. أحمد عبد المنعم نجم قائم بأعمال عميد القبول والتسجيل
19- د. يوسف عبد الله الغرباوي قائم بأعمال عميد شئون الطلبة
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