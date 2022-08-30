تشكيل مجلس جديد لجامعة الأزهر بغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت جامعة الأزهر بغزة مساء اليوم الثلاثاء، عن تشكيل مجلس جديد للجامعة بناءاً على قرار مجلس الأمناء الأخير.وأوضحت الجامعة أنه بموجب قرار مجلس الأمناء رقم (27/ج/05/2022) في جلسته رقم (05/2022) المنعقدة بتاريخ 30/8/2022، أعلن رئيس الجامعة عمر ميلاد تشكيل مجلس الجامعة اعتباراً من 1/9/2022 على النحو الآتي:1- أ.د. أسامة فايز زين الدين نائب الرئيس للشئون الأكاديمية2- د. محمد سليمان نايف شبير نائب الرئيس للشئون الإدارية والمالية3- د. محمد رياض زغبر قائم بأعمال عميد كلية الطب4- د. حازم عدنان خضر ميلاد قائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان5- د. محمد محمود طه قائم بأعمال عميد كلية الصيدلة6- أ.د. إيهاب علي نصر قائم بأعمال عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية7- د. مازن رياض علي أبو عمرو عميد كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات8- أ.د. نصر صبحي أبو فول عميد كلية الزراعة والطب البيطري9- أ.د. عطا عبد القادر أبو هاني عميد كلية العلوم10- د. أسامة سعيد حمدونة عميد كلية التربية11- د. فضل محمد النمس قائم بأعمال عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية12- د. رامي علي وشاح قائم بأعمال عميد كلية الحقوق13- د. مفيد خالد الشيخ علي قائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية14- أ. د. مازن مصباح صّباح عميد كلية الشريعة15- د. إيهاب مصطفى المصري عميد الدراسات العليا16- أ.د. سعيد حسن لبد عميد البحث العلمي17- د. تامر كمال أبو فول قائم بأعمال عميد التخطيط والجودة18- د. أحمد عبد المنعم نجم قائم بأعمال عميد القبول والتسجيل19- د. يوسف عبد الله الغرباوي قائم بأعمال عميد شئون الطلبة